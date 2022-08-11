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Медиатека 11 августа, 21:13

На встречу с Вишневским о реновации пришли более 100 человек

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Руфото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 11 августа провёл встречу с жителями Московского района, обеспокоенными законом о комплексном развитии территорий. Парламентарий рассказал собравшимся, что нужно сделать, чтобы избежать "реновации". Послушать "яблочника" пришли более 100 человек. 

Вишневский призывал жителей Московского района объединяться с соседями, чтобы проводить собрания собственников жилья и голосовать против включения конкретного дома в программу реновации, а также следить за обновлениями сайтов администрации Петербурга и портала госуслуг, чтобы не пропустить важные сообщения. Вишневский отметил: если жильцы не проведут собрание в положенные 90 дней, то их дом включат в решение о реновации. Большую часть времени парламентарий отвечал на вопросы петербуржцев. 

— Самое главное, не впадать в смертный грех - уныние. Никакой паники. Никого ещё никуда не включили, никого не снесли. От этого можно отбиться, - сказал Вишневский. — Такие разговоры должна была вести администрация на самом деле, перед принятием закона. А вместо этого их ведут оппозиционные депутаты. 

Такая масштабная встреча не могла пройти без внимания правоохранительных органов: полицейский в уставной форме стоял поодаль от собравшихся.

В толпе двое молодых людей в плотных масках на все лицо снимали участников встречи на видео. Глаза операторы-любители прятали под козырьками кепок. 

— Лица-то закрыли! Трусы! Стыдобища какая. Надо же! - возмущалась пожилая женщина. 

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Другие пришедшие на встречу успокаивали ее, объясняя, что это "провокаторы". Некоторые снимали их в ответ. Люди в масках стеснительно отворачивались и поправляли кепки.  

Под конец встречи терпение одного из участников встречи все же закончилось. Мужчина попытался снять маску с одного из "операторов". В ответ молодые люди при большом скоплении людей распылили перцовый баллончик. Полицейский прогулочным шагом пошёл за распылившими "перцовку" нарушителями порядка, но им без труда удалось скрыться во дворах.

Напомним, перед уходом на "каникулы" депутаты городского парламента приняли закон о комплексном развитии территорий. Документ предусматривает возможный снос панельных домов 1957-1970 годов постройки. Обеспокоенные граждане активно выступают против закона и проводят собрания, где обсуждают способы сохранить свое жилье. Они опасаются, что их переселят в отдаленные районы города. Городские власти пытаются успокоить петербуржцев, утверждая, что никаких конкретных планов по сносу ещё не принято. Заксобрание решило создать общественный штаб, который позиционируют как "эффективный инструмент контроля". 

Константин Леньков


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Вишневский Борис Лазаревич 

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