В Петербурге начался прием заявок для вступления в общественный штаб по реновации

С 9 по 23 августа любой совершеннолетний петербуржец может подать кандидатскую заявку для вступления в общественный штаб по вопросам реновации, о чем сообщает пресс-служба ЗакСа. Претендентам на место в этом органе нужно заполнить анкету, размещенную на официальном сайте городского парламента, и отправить ее на электронный адрес штаба. Претенденты на включение в состав штаба могут податься и лично, посетив Мариинский дворец в рабочее время.

"Реновация – это серьезная программа, требующая активного участия жителей города. Мы должны услышать все вопросы и пожелания, развеять сомнения людей. Уверен, Общественный штаб станет эффективным инструментом контроля за реализацией закона о комплексном развитии территорий и позволит не политизировать эту тему", - считает спикер ЗакСа Александр Бельский.

Ранее участвовать в жизни совещательного органа, среди прочих, пригласили главу МО "№72" Павла Швеца. Подробнее о недавней встрече спикера ЗакСа с гражданами, обеспокоенными будущей реновацией, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, что широко обсуждаемая реформа предусматривает возможность сноса хрущевок 1957-1970 годов постройки, даже не признанных аварийными, в случае согласия подавляющего большинства жильцов того или иного дома. Взамен им должны будут предоставить новую недвижимость в черте города.