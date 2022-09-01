Валуев войдет в общественный штаб по реновации без конкурса

Депутата Госдумы от "Единой России" и бывшего чемпионата мира по боксу Николая Валуева не оказалось среди кандидатов в общественный штаб по вопросам реновации в Петербурге. Списки претендентов появились на сайте Заксобрания в четверг, 1 сентября.

Ранее спикер городского парламента Александр Бельский рассказывал, что у Валуева тоже есть квартира в "хрущевке" и он отправил заявку, чтобы участвовать в голосовании.

В пресс-службе Заксобрания ЗАКС.Ру сообщили, что депутата решили включить в штаб без конкурса, как известную личность и лидера общественного мнения. На том же основании в голосовании не участвует адвокат Ирина Баханович, создавшая Telegram-канал "СТОП!КРТ" и выпустившая памятку для противников закона о реновации. Ее тоже решили включить в штаб без конкурса, как лидера общественного мнения, рассказали в ЗакСе.

Напомним, голосование в общественный штаб проходит в онлайн-формате и продлится до 15 сентября. Оставлять голоса можно каждые полчаса.

Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников