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Новости 14:27

Стартовало голосование за членов Общественного штаба по реновации

фото ЗакС политика Стартовало голосование за членов Общественного штаба по реновации

На сайте Законодательного собрания Петербурга стартовало голосование за членов Общественного штаба по комплексному развитию территорий - реновации. На сайте парламента петербуржцы могут ознакомиться с анкетами кандидатов и проголосовать за понравившегося. 

В правилах указано, что идентификация проходит по номеру телефона, а с одного IP-адреса можно проголосовать раз в 30 минут. Отдать голос за понравившегося кандидата можно до 15 сентября. 

Петербуржцы могут выбрать своих представителей в 12 районах города. Отсутствуют в списке Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный, Кронштадтcкий, Петроградский и Пушкинский районы. Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский сообщил, что места в совете ограничены и что от районов, где нет попадающих под снос "хрущевок", в организацию войдут депутаты. 

Напомним, закон о КРТ приняли в конце июня 2022 года. Согласно документу, под снос могут попасть "хрущевки" 1957-1970 годов постройки, которые не признаны аварийными. В законе не прописано обязательство властей при расселении дома выдавать жителям квартиры в том же районе и другие моменты. 

После принятия документа петербуржцы стали организовывать собрания и подписывать обращение против закона. Из-за большой волны негатива от жителей города, в ЗакСе решили организовать Общественный штаб по реновации. 

София Саттарова


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