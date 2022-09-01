Стартовало голосование за членов Общественного штаба по реновации

На сайте Законодательного собрания Петербурга стартовало голосование за членов Общественного штаба по комплексному развитию территорий - реновации. На сайте парламента петербуржцы могут ознакомиться с анкетами кандидатов и проголосовать за понравившегося.

В правилах указано, что идентификация проходит по номеру телефона, а с одного IP-адреса можно проголосовать раз в 30 минут. Отдать голос за понравившегося кандидата можно до 15 сентября.

Петербуржцы могут выбрать своих представителей в 12 районах города. Отсутствуют в списке Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный, Кронштадтcкий, Петроградский и Пушкинский районы. Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский сообщил, что места в совете ограничены и что от районов, где нет попадающих под снос "хрущевок", в организацию войдут депутаты.

Напомним, закон о КРТ приняли в конце июня 2022 года. Согласно документу, под снос могут попасть "хрущевки" 1957-1970 годов постройки, которые не признаны аварийными. В законе не прописано обязательство властей при расселении дома выдавать жителям квартиры в том же районе и другие моменты.

После принятия документа петербуржцы стали организовывать собрания и подписывать обращение против закона. Из-за большой волны негатива от жителей города, в ЗакСе решили организовать Общественный штаб по реновации.

София Саттарова