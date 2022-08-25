Николай Валуев попросился в общественный штаб по реновации в Петербурге

Депутат Госдумы от "Единой России", ведущий программы "Спокойной ночи, малыши" и бывший боксер Николай Валуев отправил заявку на участие в общественном штабе по вопросам комплексного развития территорий в Петербурге, сообщил 25 августа журналистам спикер Заксобрания Александр Бельский.

- Он тоже хочет попасть в общественный штаб, потому что сам является собственником квартиры в доме, который попадает под реновацию. Такие люди должны присутствовать в нашем штабе. Известные личности должны формировать уровень доверия к этому штабу, - отметил Бельский.

ЗакС закончил прием заявок 24 августа. Принять участие в совещательном органе захотели 288 человек. С каждым из них свяжутся, чтобы верифицировать личности.

Бельский отметил, что больше мест в штабе предоставят жителям районов, которых закон о КРТ касается в первую очередь. Локации, где панельных "хрущевок" почти или совсем нет, представят депутаты городского парламента.

Лидеров общественного мнения, которые примут участие в штабе, выберут путем онлайн-голосования. Оно пройдет на сайте ЗакСа с 1 по 15 сентября. Спикер Заксобрания отметил, что в штаб также войдут члены Общественной палаты города, а также "строительный" вице-губернатор Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов.

Напомним, общественный штаб по вопросам реновации решили создать в ЗакСе после массовых выступлений жителей "хрущевок", недовольных законом о КРТ. Согласно документу, под расселение может попасть любое типовое панельное здание 1957-1970 годов постройки, даже не признанное аварийным. При этом новое жилье для собственников квартир в таких домах могут предоставить в другом районе города. В Смольном настаивают на том, что участие в программе будет добровольным.

Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников