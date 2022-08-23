Противники реновации решили обратиться к детскому омбудсмену Петербурга

Семьи с детьми, проживающие в "хрущевках", начали сбор подписей под обращениями на имя уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Они просят направить в Смольный предложение отменить региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ).

Подписи собирают под двумя обращениями. Первое – от имени родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Второе – от остальных родителей.

- Собирать подписи только начали, планируем до 10 сентября, - рассказала ЗАКС.Ру мама ребенка с ОВЗ Анастасия Комарова. – Сейчас сбор подписей идет одновременно в двух районах: Калининском и Красногвардейском. С выходных должны присоединиться Приморский, Московский и Невский районы.

В обоих обращениях говорится, что переезд в новый район – стресс для детей. Авторы отметили, что сейчас семьи проживают в кварталах со всей необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности.

"Дети с ОВЗ и дети-инвалиды, как правило, посещают специализированные учебные заведения (коррекционные школы и детские сады). Школы такого типа – это либо одна на район (коррекционная, речевая и т.д.), либо одна в городе (например, школа им. Грота). Многие из нас, родителей, покупали жилье с привязкой к нужному учебному заведению. В новостройках нашим детям не смогут обеспечить достойное образование, так как школ такого вида там просто нет! Ресурсные классы в имеющихся там школах (которые отсутствуют или переполнены) многие дети не могут посещать по рекомендации врача", - говорится в обращении родителей детей с ОВЗ и инвалидностью.

По мнению родителей, закон о КРТ противоречит конституционному праву на общедоступное образование и Конвенции ООН по правам инвалидов.

Напомним, внесенный губернатором Александром Бегловым закон о КРТ Заксобрание приняло в конце июня. Документ подразумевает возможность расселения панельных "хрущевок" для дальнейшей застройки территорий. Новое жилье, согласно закону, могут предоставить в любом районе города. В Смольном уверяют, что принятия закона понадобилось для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Чиновники утверждают, что участие в программе реновации после ее старта будет добровольным. Заксобрание объявило о создании общественного штаба по вопросам КРТ.

Активные жители "хрущевок" продолжают требовать отмены закона. На ситуацию с протестами против реновации отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил проверить жалобы граждан на закон о КРТ.

Сергей Еремеев