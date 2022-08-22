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Новости 19:08

Бастрыкин поручил провести проверку жалоб на петербургский закон о реновации

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил провести проверку жалоб на петербургский закон о реновации

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчиненным изучить жалобы и претензии тех, кто критикует закон о реновации хрущевок, и представить ему доклад. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства. 

"Горожан беспокоит процедура предоставления жилых помещений взамен подлежащих сносу домов, также граждане высказывают и другие опасения о градостроительных планах", - гласит сообщение.

Напомним, что принятый ЗакСом в весеннюю сессию резонансный закон предполагает возможность сноса даже не признанных аварийными хрущевок 1957-1970 годов постройки. Для этого достаточно одобрения двух третей жильцов того или иного дома. Тем временем, в городе продолжается прием заявок от желающих вступить в общественный штаб по реновации. Депутаты активно высказываются по теме так называемого комплексного развития территорий и проводят уличные встречи с гражданами.

На прошлой неделе Бастрыкин отдал несколько распоряжений, связанных с защитой исторического наследия Петербурга.


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