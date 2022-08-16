Более сотни петербуржцев подали заявки на вступление в общественный штаб по реновации

За неделю общественный штаб по реновации в Петербурге получил 140 заявок от желающих войти в его состав, передает пресс-служба Законодательного собрания. Наибольшую активность проявили жители Московского, Фрунзенского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Кандидатов из Петродворцового и Колпинского районов пока не нашлось. Прием заявок продлится до 24 августа.

"Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура. Наша главная задача — услышать и учесть предложения горожан, обеспечить переезд в новое качественное жилье", - перечислил сферы интересов будущего штаба спикер ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, что принятый депутатами закон о комплексном развитии городских территорий позволяет при согласии двух третей жильцов снос хрущевок 1957-1970 годов постройки, причем даже тех, что не признаны аварийными. Депутаты и общественники нынешним летом активно обсуждают реновацию и ее "подводные камни", в том числе встречаясь с жителями советских домов.