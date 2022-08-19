Историческое наследие Петербурга под лупой Бастрыкина

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в последнее время проявляет небывалый интерес к петербургской градозащитной повестке. По его прямому поручению завели три уголовных дела из-за сноса исторических зданий в Петербурге. Вчера в ведомстве заявили, что глава СК лично встретится с местными градозащитниками, чтобы обсудить проблемные адреса.

Последние месяцы в сводки пресс-службы Следственного комитета попадают упоминания петербургских дореволюционных зданий, которые либо уже снесены, либо находятся под угрозой уничтожения. К середине августа внимание ведомства к архитектуре Петербурга вышло на новый уровень. Глава СК Александр Бастрыкин за эту неделю поручил возбудить два уголовных дела и создать специальную группу следователей по делам сноса исторических строений. Кроме того, 18 августа в ведомстве заявили о предстоящей встрече главы СК с местными активистами.

У градозащитников и просто неравнодушных жителей, которым небезразлична судьба архитектурного наследия, действительно много хлопот в 2022 году. С начала года уже несколько ценных строений были уничтожены. Полностью снесен Манеж лейб-гвардии Финляндского полка в Василеостровском районе, там же частично пострадал "Винный городок". В Петроградском районе застройщикам почти удалось окончательно снести корпуса торговых бань Екимовой. Последний резонансный случай произошел на Большой Морской улице. Там начали сносить дворовые флигели особняка Салтыковой 1845 года постройки.

Случай с особняком Салтыковой привлек внимание правоохранительных органов не только начавшимися работами, но и действиями неизвестных, которые присутствовали на стройке. Пока группа активистов выступала с одиночными пикетами у здания, петербургский градозащитник Олег Мухин попытался пробраться во двор особняка, чтобы сделать фотографии разрушенных флигелей. В этот момент на него напали четверо неизвестных. Активисту после встречи с злоумышленниками потребовалась госпитализация.

Погружение председателя СК в проблемы петербургских градозащитников началось в конце мая. Тогда в ведомство обратилась группа муниципальных депутатов из-за концентрации строительной техники у дома Лапина, построенного в 1840 году. Мундепы предполагали, что дом в скором времени может быть снесен. Сперва Бастрыкин поручил подчиненным проверить сообщение. Через несколько дней главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении неназванных сотрудников КГИОП по статье о превышении полномочий. (ч. 1 ст. 286 УК). В СК заподозрили, что сотрудники КГИОП якобы выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия и искусственно меняли год постройки.

Кроме дома Лапина в ведомстве заинтересовались Манежем лейб-гвардии Финляндского полка, зданием "Васильевского винного городка" и корпусами торговых бань Екимовой. В Смольном тогда заявили, что не понимают суть претензий. Якобы полномочий для влияния на архитектурный облик города у комитета нет. В рамках расследования дела ведомство стало вызвать мундепов на допросы.

В начале июля петербургские застройщики снова привлекли внимание Бастрыкина. На этот раз председатель ведомства отреагировал на частичный снос дома Шагина 1877 года постройки. Как и в прошлый раз, градозащитники подозревали вину сотрудников КГИОП, в частности, главы комитета Сергея Макарова. По их мнению, в 2019 году часть здания была якобы незаконно выведена из охранного статуса.

Третье и четвертое уголовные дела появились с разницей в 24 часа. Такая производительность возникла сперва на фоне сообщений активистов о сносе дворовых флигелей в особняке Салтыковой 16 августа. Ровно через сутки Бастрыкин поручил разобраться не только с демонтажными работами, но и с избиением общественника Мухина. Дело завели из-за незаконного лишения свободы (ч. 2 ст.127 УК РФ).

Через 15 минут после поручения расследовать инцидент с Мухиным в ведомстве сообщили, что все дела, связанные со сносом исторических зданий в Петербурге, будут переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Расследование взято Бастрыкиным под личный контроль.

В четверг, 18 августа Бастрыкин признал работу петербургских следователей "неудовлетворительной". К такому выводу он пришел, когда ознакомился с ходом расследования дел о сносе дореволюционных построек. Дождаться улучшений показателей регионального СК не стали и создали в Главном следственном управлении специальную группу, которая будет специализироваться на градозащитных делах.

"Следователями будут всесторонне изучаться обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры. А действиям (бездействию) должностных лиц, по вине которых продолжается уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и других исторических зданий, будет дана принципиальная правовая оценка" - говорилось в релизе ведомства.

Представители градозащитного движения, с которыми удалось пообщаться ЗАКС.Ру, положительно восприняли желание Бастрыкина включиться в петербургскую повестку. Также они заинтересованы во встрече, которую анонсировали в ведомстве. Пока ни один из них не получил какого-либо приглашения на объявленную встречу председателя СК с местными активистами.

Градозащитник Олег Мухин, за которого лично заступился Бастрыкин, видит в интересе главы СК только пользу для города. Более того, он с единомышленниками направил открытое письмо главе СК с приглашением на встречу.

- Тут однозначно отношение может быть только одно. Очень горячо приветствуем и поддерживаем. До того, как события на этой неделе резко обострились, мы сами хотели обратиться к Александру Ивановичу с открытым письмом от градозащитных организаций о встрече, - рассказал Мухин.

В разговоре с ЗАКС.Ру бывший заместитель председателя ВООПИиК Александр Кононов отметил, что исход этой истории будет зависеть от мастерства следователей, поскольку подобные градозащитные дела сложны с точки зрения закона.

- Это в любом случае хорошо. На мой взгляд, ситуация с сохранением культурного наследия, особенно исторических здании, как мы видим, в последнее время даже памятников, мягко говоря, неправильная, неприятная для такого города как Петербург. Дальше посмотрим. Хотелось бы, чтобы ситуация начала исправляться. Пока к этому нет никаких предпосылок, - заявил Кононов.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский придерживается такого же мнения. Он также заявил о готовности принять участие во встрече градозащитников с председателем СК, но сомневается, что получит приглашение.

- Может сказаться положительно, хотя бы в том, что КГИОП будет осторожнее со своими согласованиями сносов или непротивлению им. А если реально накажут хоть кого-то из тех, кто, глядя бесстыжими глазами на градозащитников, уверяет, что эти здания не надо охранять, что они "не исторические", что их не надо включать в реестр памятников, и отстаивает эти позиции в судах против градозащитников - прекрасно. Для острастки другим. Я лично и через представителей участвую в этих судах и все это вижу, - рассказал "яблочник".

Константин Леньков