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СК вмешался в демонтаж дома Шагина и остановил работы

фото ЗакС политика СК вмешался в демонтаж дома Шагина и остановил работы

Вечером 6 июля пресс-служба Следственного комитета опубликовала реакцию главы ведомства Александра Бастрыкина после сообщений о возобновлении сноса дома Шагина в Петербурге. Бастрыкин поручил подчиненным проверить информацию о демонтаже и представить ему доклад о проверочных мероприятиях.

Тем временем, как пишет "Фонтанка", петербургские следователи в тот же день прибыли на место действия и остановили работы на неопределенный срок, не объясняя подрядчику причины.

Ранее днем 6 июля градозащитники пожаловались, что работы по сносу ускорились и что от них начали трескаться соседние здания.

Напомним, что борьба за дом Шагина на Фонтанке активизировалась в июне, когда на объекте стала действовать строительная техника. Активисты из движения "Живой город" упрекают КГИОП в том, что три года назад комитет лишил охранного статуса большую часть здания с 145-летней историей. Нынешним летом градозащитники обратились по этой проблеме к Бастрыкину.

Фото: gov.spb.ru


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