Петербуржцы обратились к Бастрыкину из-за демонтажа дома Шагина

Жители Адмиралтейского района направили обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность распоряжения КГИОП, разрешающего демонтаж Дома Шагина, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин. Неравнодушные петербуржцы полагают, что КГИОП необоснованно вывел из-под охранного статуса значительную часть здания на набережной Фонтанки.

Авторы обращения указали, что собственник здания с начала месяца ведет работы по сносу объекта культурного наследия. Сейчас, по их словам, демонтирована кровля, дворовый фасад и значительная часть внутренних стен.

В 2019 году глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение, которое вывело из-под охраны большую часть исторической постройки. Ранее в границы объекта входил весь корпус, а после лишь лицевой фасад и парадная лестница.

Среди подписавшихся под обращением Бастрыкину 12 жителей соседних домов. Они просят СК проверить законность действий председателя КГИОП Сергея Макарова.

Дом А.Я. Шагина (Зыковых) построен в 1877 году. В нем располагалась редакция журнала "Русская старина". В конце прошлого века здание оказалось заброшенным. В 2012 году его попытались незаконно снести. На этом месте хотят построить гостиницу.

Напомним, ранее СК возбудил дело по факту подготовки к сносу дореволюционного здания в историческом центре Петербурга. Сотрудников КГИОП подозревают в превышении должностных полномочий.

Константин Леньков, фото: gov.spb.ru