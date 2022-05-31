СК возбудил дело из-за подготовки к сносу дома Лапина

Сообщения о готовящемся сносе исторического дома Лапина в Адмиралтейском районе стали поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу 31 мая. Правоохранительные органы расследуют дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры.

Градозащитники через суд пытаются установить подлинный год постройки дома Лапина. Городские власти считают, что официальный год строительства датирован 1950 годом, когда в советский период здание модернизировалось. В качестве предварительной защиты Куйбышевский районный суд запретил проводит на участке какие-либо работы, однако активисты сообщали о подозрительной активности строительной техники. В частности, дом обнесли забором и демонтировали проводку.

В заявлении СК говорится, что, по версии следствия, неустановленные чиновники из КГИОП якобы выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. Отмечается также, что "искусственно изменялся год постройки зданий на период времени позже 1917 года", что позволяло лишить постройку охранного статуса.

Вероятное нарушение градозащитного законодательства, по мнению СК, могло произойти не только с домом Лапина, но и с манежем лейб-гвардии Финляндского полка, зданием "Васильевского винного городка" и корпусом Торговых бань Екимовой.

Сейчас из четырех объектов сохранился лишь дом Лапина на Рижском проспекте. В СК отметили, что дом построен в 1840 году и не подлежит сносу. Об этом и других утраченных постройках депутаты городского парламента и мундепы рассказывали в своем обращении руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Подписавшиеся просили обратить внимание на "преступную тенденцию сноса" дореволюционных зданий. Утром 31 мая глава ведомства поручил проверить данную информацию.

Сейчас силовики занимаются проверкой разрешительной документации. Вместе с тем проводится проверка по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный.

Константин Леньков