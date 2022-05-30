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Новости 30 мая, 21:26

Госстройнадзор не стал принимать документы на снос дома Лапина

фото ЗакС политика Госстройнадзор не стал принимать документы на снос дома Лапина

Госстройнадзор отказался принимать уведомление о планируемом сносе доходного дома Лапина на Рижском проспекте, сообщил 30 мая в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский. Сведения об этом он почерпнул из полученного ответа службы.

Как следует из документа, 20 апреля ООО "Цесма" прислало в Госстройнадзор уведомление о сносе здания. "По результатам рассмотрения уведомления и приложенных документов, принимая во внимание планируемый снос объекта в целях нового строительства/реконструкции, в порядке части 8 статьи 55.30 ГрКРФ, службой принято решение об отказе в приеме уведомления о планируемом сносе рассматриваемого объекта", — говорится в направленном депутату документе.

Как отметили в Госстройнадзоре, снос здания возможен в соответствии с главой 6 Градостроительного кодекса РФ, "в том числе после получения разрешения на строительство". При этом "на момент рассмотрения документации по сносу разрешение на строительство службой не выдавалось", добавили там.

"То есть: в приеме уведомления о сносе ОТКАЗАНО (это значит, что сносить нельзя), разрешение на строительство НЕ ВЫДАНО", — прокомментировал полученную бумагу Вишневский и провел аналогию с торговыми банями Екимовой на Петроградской стороне. "Любые попытки сноса незаконны", — резюмировал он.

Градозащитники уже несколько месяцев отстаивают дом Лапина от демонтажа. На прошлой неделе 55 петербургских депутатов обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой присмотреться к сносу исторических зданий, среди которых упоминалось и строение на Рижском проспекте.

Фото: Telegram-канал "Живой город"


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