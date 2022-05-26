Петербургские депутаты пожаловались Бастрыкину на снос исторических зданий

В общей сложности 55 депутатов Заксобрания и петербургских муниципалитетов подписали обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить исторические здания от сноса. Текст письма опубликовал 26 мая Telegram-канал "Живой город".

В своем обращении подписанты информируют председателя СК о "преступной тенденции сноса" дореволюционных зданий, объявленных аварийными или же построенными в советское время. По их мнению, это происходит из-за "попустительства застройщикам" комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и лично вице-губернатора Николая Линченко.

В письме перечислены случаи полного или частичного демонтажа исторических построек, произошедшие в последние месяцы. В частности, авторы указали на разрушение манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка и корпусов торговых бань Екимовой, а также на подготовку к демонтажу дома Лапина и корпусов фабричных зданий общества "Тюдор".

"Фактически каждый из приведенных сносов становится возможен исключительно благодаря позиции КГИОП, лично его председателя Сергея Макарова, а также курирующего деятельность комитета вице-губернатора Николая Линченко, в публикациях СМИ связываемого со строительным лобби", — утверждают депутаты. По их мнению, "комитет взял четкий курс на обслуживание интересов застройщиков, строительный лоббизм", а гораздо больший вклад в сохранение исторического центра Петербурга вносит не КГИОП, а Следственный комитет.

В завершении письма авторы просят Бастрыкина "положить конец сложившейся в Петербурге практике вседозволенности", привлечь виновных к ответственности и "установить торжество закона".

Подписи под обращением поставили депутат ЗакСа Борис Вишневский и 54 избранника из различных муниципалитетов Петербурга.