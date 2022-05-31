Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным сносом дома Лапина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с подготовкой к сносу дома Лапина на Рижском проспекте и доложить о происходящем, сообщила вечером в понедельник пресс-служба СК. Ответственность за это возложена на исполняющую обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марину Парастаеву.

"СМИ со ссылкой на представителей общественного движения в Санкт-Петербурге сообщили о подготовке строительной компании к сносу старинного здания "дома Лапина" на Рижском проспекте, д. 26. Отмечается, что дом был построен в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность и его снос запретил районный суд города, но, несмотря на это, у здания, как сообщают общественники, появилась строительная техника", — говорится в сообщении Следкома.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее депутат Борис Вишневский сообщил о том, что Госстройнадзор отказался принимать поступившее 20 апреля от ООО "Цесма" уведомление о сносе дома Лапина. До этого 55 петербургских депутатов обратились к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации со сносами исторических зданий в Петербурге. Среди прочего, они упомянули и подготовку к разрушению дома Лапина. В ответ в СК сообщили, что глава ведомства "лично изучит указанное обращение".

Фото: Telegram-канал "Живой город"