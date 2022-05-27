Бастрыкин лично изучит обращение петербургских депутатов о ситуации со сносом исторических зданий

Следственный комитет не оставил без внимания письмо 55 петербургских депутатов, адресованное главе ведомства Александру Бастрыкину в связи со сносом в городе исторических построек. Согласно сообщению, опубликованному 27 мая на сайте ведомства, "председатель СК России лично изучит указанное обращение".

О том, что 54 мундепа и депутат Заксобрания Борис Вишневский направили обращение Бастрыкину, стало известно накануне. Авторы послания указали на существование "преступной тенденции сноса" после объявления построек аварийными или же после признания их возведенными в советское время. Также подписанты перечислили случаи демонтажа дореволюционных зданий в Петербурге, произошедшие за последние три месяца, и указали на подготовку к сносу других строений.

Депутаты указали, что возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на главу КГИОП Сергея Макарова и на вице-губернатора Николая Линченко. При этом они похвалили Следственный комитет за тот вклад, который тот вносит в сохранение исторического центра Петербурга.

В СК в ответ заявили, что "все сведения и доводы будут тщательным образом проверены, по результатам будет принято процессуальное решение".

Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров"