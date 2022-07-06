Градозащитники сообщили о сносе дома Шагина в "авральном режиме"

Рабочие начали в ускоренном темпе демонтировать части лицевого корпуса дома Шагина, сообщили в Telegram-канале "Живой город" 6 июля. По словам градозащитников, из-за этого пострадали соседние дома. Активисты отмечают, что такая мотивация у строителей могла появиться после поручения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить законность работ.

Сейчас, по словам активистов, нетронутыми остаются лишь лицевой фасад здания и коробка парадной лестницы, а остальной корпус дома практически безвозвратно уничтожен. На фоне активизировавшихся рабочих соседние дома пошли трещинами. Местные жители заметили повреждения на доходном доме Яковлевой и доме Зыковых. Градозащитники считают, что такая неаккуратная работа может привести к аварийности соседних домов.

Ранее местные жители обратились в Следственный комитет с требованием проверить законность решения КГИОП в 2019 году снять охранный статус с большей части строения. До него под охраной находился весь корпус. Сейчас такой статус остался лишь у лицевого фасада и парадной. Активисты уверены, что комитет не имел оснований для такого решения. Глава СК уже через два дня поручил проверить сообщение петербуржцев.





Строительные работы по этому адресу начались в июне 2022 года. На участке собираются построить гостиницу. Дом Шагина возвели в 1877 году. Здесь располагалась редакция журнала "Русская старина". Десять лет назад историческую постройку уже пытались незаконно снести.

Напомним, исторический центр Петербурга с начала года лишился нескольких зданий. Так, рабочие снесли корпуса торговых бань Екимовой в Петроградском районе, манеж лейб-гвардии на Васильевском острове и другие строения. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников КГИОП.

Константин Леньков / фото: Живой город