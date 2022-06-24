Бастрыкин распорядился провести проверку из-за сноса Дома Шагина

Следственный комитет организует доследственную проверку по факту сноса Дома Шагина на Фонтанке, сообщили 24 июня в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение главы Следкома Александра Бастрыкина было направлено руководству ГСУ СК по Петербургу после обращения горожан.

Как сообщили в ведомстве, Бастрыкин распорядился проверить законность распоряжения о демонтаже дореволюционного здания. "В обращении граждан сообщается, что в апреле 2019 года вышло распоряжение, в котором говорилось о снятии охранного статуса с основного корпуса здания-объекта культурного наследия "Дом А.Я. Шагина (Зыковых)", после чего начались строительные работы", — уточнили в пресс-службе СК.

Само исполнение распоряжения о проверке поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее стало известно о том, что группа жителей Адмиралтейского района Петербурга обратилась к главе СК Бастрыкину с просьбой проверить законность демонтажа Дома Шагина.

Дом Шагина был построен в 1877 году в стиле эклектики. В здании располагалась редакция журнала "Русская старина". В конце XX века дом оказался заброшен, в 2012 году его попытались незаконно снести.

Фото: gov.spb.ru