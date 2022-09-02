От трансгендера до депутата Госдумы: Кандидаты в штаб по реновации

Атаман, участники ток-шоу, актеры, строители, чиновники, учителя, депутаты и экс-депутаты - такие кандидаты хотят попасть в Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий при Законодательном собрании Петербурга. ЗАКС.Ру изучил все анкеты и рассказывает, кто может войти в штаб и как организовано голосование за претендентов.

Голосование раз в полчаса

С 1 сентября на сайте Законодательного собрания Петербурга жители города могут проголосовать за кандидатов в члены Общественного штаба по комплексному развитию территорий (КРТ) - новой реновации. Соответствующий законопроект подготовило правительство. Парламент принял документ стремительно - меньше чем за неделю, отклонив почти все поправки не от представителей "Единой России". Именно депутаты этой партии и ЛДПР, занимая большинство мест в ЗакСе, проголосовали за принятие проекта закона.

После документ подписал губернатор Александр Беглов, он вступил в силу, и начала подниматься волна общественного недовольства. Депутаты и чиновники стали убеждать петербуржцев, что в КРТ ничего страшного нет. А Беглов и вовсе в эфире телеканала "78" заявил, что документ еще не принят, но потом исправился.

Закон о КРТ написан так, что жителей домов, попавших в программу, могут выселить в другой конец города или выплатить деньги за квартиру по ее кадастровой стоимости, которая ниже рыночной. Также в документе определен короткий срок на проведение собраний собственников жилья, а попасть под реновацию могут и не аварийные "хрущевки".

Нарастающий негатив вокруг закона о новой реновации привел к идее создания общественного штаба. Заявки в него мог подать любой желающий до 23 августа. Собирали их от жителей всех районов, но позже оказалось, что места в штабе ограничены - от районов без "хрущевок" пройдут только избранные по территории депутаты. Так "отвалились" кандидаты по шести районам города.

За остальных предложили голосовать на сайте ЗакСа. Условия простые: выбираете понравившегося кандидата, вводите номер телефона, подтверждаете свой статус человека, а не робота, и голос отдан. С одного IP-адреса так можно сделать раз в полчаса, сказано на сайте парламента. Там не уточняется, можно ли голосовать за одного кандидата несколько раз, используя один и тот же номер телефона.

Так сделать можно, пишет в своем Telegram-канале одна из главных противников новой реновации Ирина Баханович. Она отметила, что на сайте нет и счетчика голосов. По ее мнению, в таком виде процедура проходить не должна:

"Вы дискредитируете само голосование с самого начала. Полагаю, что в таком виде голосование необходимо прекратить, создать все условия и запустить новое голосование, которому мы, жители, сможем хоть как-то доверять".

Корреспондентке ЗАКС.Ру удалось проголосовать за одного кандидата в штаб дважды с использованием того же номера телефона и IP-адреса с разницей в 40 минут. Редакция руководствовалась необходимостью удостовериться в возможности "накрутки" голосов и приносит свои извинения петербуржцам за участие в этом.

Сама Баханович в штаб проходит, минуя голосование, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента. В ЗакСе ее назвали лидером общественного мнения. Без конкурса в штаб попадет и депутат Государственной думы от "Единой России" Николай Валуев. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, его коллега из Госдумы владеет квартирой в петербургской "хрущевке".

Есть и еще одна несостыковка. В разделе Московского района петербуржцам предлагается проголосовать за некую Анфису Тарсуеву, которая в своей анкете сообщила о желании помогать жителям Василеостровского района.

Все желающие

Всего заявки подали около 300 человек, сообщали в парламенте. Среди них ЗАКС.Ру обнаружил и бывших сотрудники полиции, и бывших военных. Например, во Фрунзенском районе выдвинулся полковник запаса Вадим Новиков.

Вступить в штаб решил атаман Красновского Казачьего отдела Союза Казаков России и Запорожья Иван Мельницкий. В своей анкете он указал, что также пишет для сетевого издания "Ладога.ру" и входит во Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов в Ленинградской области. В 2021 году Мельницкий участвовал в выборах совета МО "Автово", его выдвинула партия Социальной защиты.

Вознамерился разбираться с КРТ в ЗакСе Анатолий Обросков. Он неоднократно выдвигался на выборах разных уровней, в том числе на довыборы в МО "Невский округ" в 2022 году. Обросков определял себя как уличный-художник и трансгендер. Сейчас он - идеолог Комитета по организации референдума о переносе скульптуры чижика-пыжика на Фонтанке в Ленобласть, а в нулевых принимал участие в радикальных движениях.

Еще заявку в штаб подали помощник капитана музея "Ледокол Красин" Константин Тузов, бывшая сотрудница местной администрации МО "Княжево" Татьяна Орлова и некогда работавший помощником экс-депутата ЗакСа Алексея Ковалева Тарас Крылов.

Среди кандидатов есть и учителя, и сотрудники "РЖД", и работники "дочек" "Газпрома", служащие из "Водоканала", и других госорганизаций. В Выборгском районе один из претендентов на членство в штабе Андрей Гринько работает специалистом по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в "Фонде развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге".

В Красногвардейском районе в штаб выдвинулась сотрудница администрации Ксения Скобелева. Она входит в состав районной комиссии по землепользованию и застройке. Из администрации Курортного района в штаб направился ведущий специалист сектора информатизации и связи Иван Бельков.

Намерен попасть в общественный штаб глава местной администрации МО "Невский округ" Дмитрий Данилов. Также заявку подал заведующий отделом по обслуживанию здания в администрации Невского района Денис Пищалкин и исполняющий обязанности руководителя отдела благоустройства и торговли в администрации МО "Финляндский округ" Мелик Нагапетян.

Единороссы и приближенные

Собрались в общественный штаб и главы муниципальных образований, прошедшие в совет при поддержке "Единой России". Среди них Ольга Умнова (МО "Пискаревка", дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой, выступающей за реновацию), Дмитрий Монахов (МО "Малая Охта") и Сергей Шубин (МО "Новоизмайловское"). А от МО "Правобережный" выдвинулась замглавы совета Елена Дудник.

Алексей Кульков из Выборгского района определил себя как общественного деятеля. Он написал в анкете, что взаимодействует с госорганами по вопросам благоустройства и работает помощником депутата муниципального образования №15 Ильи Мастерового. Последний в совет избрался при поддержке "Единой России".

В Калининской районе в штаб выдвинулась помощница депутата Государственной думы от "Единой России" Ольги Занко Ирина Гутина. Она же является сопредседателем сторонников "единороссов" в Ленинградской области, работает с "Волонтерами Победы" и была заместителем координатора волонтерского корпуса народного штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина в Петербурге.

В штаб хочет войти недавно переехавшая из Череповца член партии единороссов Светлана Тюльманкова. Еще живя на прежнем месте, она стала участницей программы "Давай поженимся", сообщали местные СМИ.

По Курортному району в штаб хочет попасть депутат МО "Песочный" и член "Единой России" Геннадий Куз. Вместе с ним заявку направил юрист Вилик Хачатуров, который назвал себя сторонником партии единороссов. Есть среди претендентов в штаб и другие члены или сторонники "Единой России".

От Кировского района выдвинулся пенсионер Равиль Касымов. Он сообщил, что был членом "Единой России" и награжден благодарностью от депутата Госдумы Виталия Милонова, когда тот еще входил в состав ЗакСа.

В организацию хочет попасть Александра Турапина, работающая в управлении делами правительства, судя по ее анкете. Ранее она была пресс-секретарем петербургского отделения "Молодой гвардии". Ее членом до сих пор является кандидат в штаб по Невскому району Иван Лукин, работающий в СПбГКУ "Городской центр жилищных субсидий" и входящий в "Единую Россию".

И другие депутаты

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов тоже решил войти в общественный штаб. После принятия закона о КРТ он просил администрацию Петербурга дать разъяснения по документу, а также сообщил о якобы массовом инициировании жилкомсервисами общих собраний собственников в электронном виде.

Из депутатов МО "Ульянка" выдвинулись в штаб Роман и Алексей Аксенкины. Оба победили на выборах при поддержке КПРФ. Их коллега от Партии роста Павел Кондрашов, на своей странице в соцсети заявивший о недостатках закона по реновации, тоже подал заявку в штаб.

От МО "№72" в штаб тоже выдвинулись депутаты от Партии роста: Светлана Зайцева и глава совета Павел Швец. Председатель муниципалитета неоднократно высказывался о недостатках закона о комплексном развитии территорий и считает, что его следует отменить.

Самовыдвиженцы из МО "Малая Охта" Денис Корсаков и Павел Журавлев тоже захотели вступить в штаб по реновации. Последний выступает против КРТ, а в работу штаба не очень верит:

"Я не верю в эффективность работы такого штаба. По-моему, это способ сделать вид, что жителей слушают, но в итоге оставить закон о КРТ без изменений", - написал Журавлев в соцсети "ВКонтакте".

По Красногвардейскому району заявку подал Константин Хрщонович, который является депутатом в МО "Смольнинское" из Центрального района. В анкете он отметил, что его трудовая деятельность связана с Красногвардейским районом.

Критически к реновации относится депутат от "Справедливой России - За правду" в МО "Большая Охта" Манефа Королева. Она тоже подала заявку на вступление в штаб. Это же сделал депутаты Петр Акимов (МО "Константиновское"), Валерий Веремейчик (МО "Южно-Приморский" ), Николай Кугаевский (МО "Сосновая поляна"), Юлия Лебедева (МО "Горелово" ), Александр Сосновских (МО "Новоизмайловское", выдвигался от "Яблока"), Федор Грудин (МО "Правобережный"), Станислав Пайкин (МО №65, ЛДПР), Михаил Тихонов (МО "Город Петергоф"), Дмитрий Шуколюков (МО "Светлановское").

В совете "Финляндского округа" вопросы к реновации возникли у депутата-самовыдвиженца Виталия Суздалева. Он в августе внес в повестку заседания округа обращение жителей об отмене закона. Пока результата это не возымело, Суздалев подал заявку на вступление в Общественный штаб при ЗакСе.

Общественники

Стать членом общественного штаба по реновации решила бывший депутат ЗакСа от "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова. В своем Telegram-канале она неоднократно писала про КРТ. По мнению Тихоновой, закон принят "не в интересах горожан, а в угоду застройщиков". Она предложила провести референдум по вопросу и собирает инициативную группу, а параллельно решила войти в штаб в надежде на "реальный диалог между властью и жителями".

В 2021 году по избирательному округу №20 в Петербурге в ЗакС пытался избраться "яблочник" Дмитрий Хорзов, но занял только второе место. Сейчас он подал заявку в штаб по реновации при парламенте.

В Калининском районе от группы активистов, выступающих против реновации, в штаб выдвинулась Анастасия Кузнецова. В 2019 году она была кандидаткой-самовыдвиженкой в МО "Финляндский округ", но в совет не прошла. Сейчас Кузнецова вместе с другими жителями муниципалитета собирает подписи под обращениями к главе СК Александру Бастрыкину, ходит к главе "Финляндского округа" и другими способами борется против нового закона о реновации. Вместе с ней этим занимается и Наталья Самерсова, которая тоже направила заявку на вступление в общественный штаб.

Работающий в строительной сфере Юрий Воробьев подал заявку в штаб по Московскому району. В анкете он сообщил, что представляет интересы инициативной группы, "состоящей из 32 советов домов и более 4500 жителей МО "Новоизмайловское". По той же территории заявку направила Анастасия Киселева - помощница депутата из "Новоизмайловского" Андрея Старикова. Сам мундеп ратует за изменение закона, в том числе федерального. В частности, он предлагает разработать механизмы защиты от фальсификаций результатов собрания собственников жилья.

Знакомые со сферой

От Калининского района в штаб хотят пройти председатель правления ТСЖ "Бестужевская дача" Александр Багров, председатель ЖСК Карина Богомолова, риелтор Диана Боярко, работающая в сфере недвижимости Диана Лаздина и главный бухгалтер в строительной сфере Мария Варакина. Последняя в своей анкете отметила, что ни к какой партии не принадлежит, но имеет активную гражданскую позицию.

От этой же территории в штаб выдвинулась Дарья Горшкова. Про себя она написала, что работает специалистом по интернет-проектам в строительной компании и что сама живет в доме, попадающем под реновацию. Адвокат Андрей Ветков из Калининского района в своей анкете сообщил, что имеет многолетний опыт защиты гражданских прав в жилищно-коммунальной отрасли. Еще один адвокат выдвинулся по Кировскому району - Илья Пакконен. Он сообщил, что занимается разрешением конфликтов в строительстве. Есть среди кандидатов и другие юристы, которые занимаются сферами недвижимости и строительства.

По Московскому району в штаб намерен попасть экс-депутат МО "Княжево" Кирилл Егоров, которого на выборы выдвинула "Единая Россия". В своей анкете он указал, что был сотрудником ООО "СПб Реновация" и курировал вопросы расселения.

Среди кандидатов от других районов также встречаются представители сферы ЖКХ или так или иначе связанные с недвижимостью и строительством. В частности, от Кировского района в штаб вознамерился попасть Максим Данилин - начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в долевом строительстве АО "ЮИТ Санкт-Петербург".

Творческие люди

Заинтересовался работой общественного штаба по реновации Михаил Бурчик, представивший себя в анкете как "издатель ряда электронных СМИ, медиаменеджер". Ранее "Фонтанка" писала, что Бурчик работал в "Агентстве интернет-исследований", которую связывают с так называемой "фабрики троллей". В последнее время, отмечает СМИ, можно встретить его публикации на сайтах "Агентство бизнес-новостей", "Neva today", телеканала "Санкт-Петербург" и "МК в Питере".

Издание "Хроники" напоминает, что Бурчика разыскивает ФБР. Иностранное ведомство считает, что он якобы вмешивался в выборы США с 2013 по 2018 годы.

"По данным спецслужбы, "издатель электронных СМИ" работал в Петербурге исполнительным директором "Агентства интернет-исследований", был вторым лицом в компании. В СМИ эту фирму знают больше как "фабрику троллей"", - пишут "Хроники".

Среди подавших заявки на вступление в штаб артист музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Павел Хусу и участница шоу "Холостяк" Полина Ануфриева. В штаб хочет попасть Юлия Мнацаканова. Про себя она написала, что работает журналистов на федеральном телеканале. На личной странице Мнацакановой в одной запрещенной социальной сети одна из последних фотографий сделана с логотипом iz.ru, а в описании сказано, что девушка "журналист, телеведущая, генеральный продюсер "ITV". В анкете на сайте ЗакСа Мнацаканова так объясняет свою заинтересованность в работе общественного штаба:

"Хочу принимать активное участие в жизни и развитии Петербурга, разрабатывать новые инновационные проекты, также участвовать в жизни города в сфере реноваций, т.к. хорошо разбираюсь в строительной сфере и проблемных городских локациях. Приоритетом для меня является активный процесс улучшения, реконструкций, реставраций без разрушения целостности структуры".

От Калининского района оказаться в штабе желает режиссер на ТВ Андрей Авсеевич. Он трудился актером дубляжа и снялся в сериале "Тайны следствия", сказано на его странице на сайте "Кинопоиск". А на странице Авсеевича в соцсети "ВКонтакте" можно послушать его песни. Также от района в штаб направила свою анкету блогер Наталья Григорьева, но не уточнила, на какой платформе и о чем ведет блог.

София Саттарова