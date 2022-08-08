Мундеп Сафонов пожаловался в СК и прокуратуру на инициированные ЖКС заочные собрания собственников жилья

Депутат муниципального совета МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращения в прокуратуру Петербурга и региональное управление Следственного комитета. Он просит проверить факты массового инициирования жилкомсервисами общих собраний собственников в электронном виде.

Как рассказал мундеп, инженер по организации работы с собственниками ЖКС-2 Калининского района сообщила ему, что цель этих мероприятий – определить администратора для проведения собраний собственников в будущем.

"По сообщениям моих избирателей предварительное информирование о собраниях не проводилось. Часть собственников вообще не зарегистрированы в ГИС ЖКХ", - написал прокуратуре Сафонов.

Депутат отметил, что похожие процессы развиваются и в других районах города. Организованные ЖКС собрания выглядят крайне скоропалительными, неподготовленными и организованными в неочевидном соответствии законодательству, считает Сафонов.

Ранее о заочных собраниях, которые начали созывать жилкомсервисы Калининского района на встрече со спикером ЗакСа Александром Бельским сообщила депутат МО "Правобережный" Марина Горчакова. По его мнению, это свидетельствует о подготовке к проведению собраний не в интересах жителей после старта программа реновации. Бельский ответил, что задача созданного по его инициативе общественного штаба по вопросам реновации - исключить возможности для фальсификации волеизъявления собственников жилья.