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Выборы 2021

Муниципал 15:53

Трансгендер и защитник буквы "ё" выдвинулся на довыборы в МО "Невский округ"

фото ЗакС политика Трансгендер и защитник буквы "ё" выдвинулся на довыборы в МО "Невский округ"

Петербургский борец за свободу и права трансгендеров, художник и, как он себя называет, "политический лидер трезвой России" Анатолий Обросков намерен побороться за вакантный мандат в МО "Невский округ". Его имя появилось в ГАС "Выборы" утром 15 июля. Это не первая кампания в политической карьере этого кандидата. 

Обросков сообщил ТИК, что работает в газете "Трезвый Петроград". Согласно графе о роде занятий, он уличный художник. Обросков считает себя трансгендером. В нулевых он принимал участие в радикальных движениях. В частности, выступал в роли организатора на одних из первых "Русских маршей" в Петербурге. 

В последнее время противник алкоголя занимается сохранением буквы "ё" в русском языке. Он часто направляет обращения на эту тему в различные ведомства. Обросков писал у себя в соцсетях, что в случае избрания намерен вернуть "точки" букве "ё" в названии местной муниципальной газеты "Веселый Поселок". На своей странице он также указал, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. 

На муниципальных выборах 2019 года Обросков тоже пытался избраться в совет МО "Невский округ", но собрать нужное количество подписей для статуса зарегистрированного кандидата ему не удалось. Избирательная комиссия установила, что из 17 принесенных им подписей 13 были оставлены жителями других округов. Кандидат пытался обжаловать решение комиссии и направил жалобу в Центризбирком. Там поддержки он не нашел и обвинил главу ЦИК Эллу Памфилову в дискриминации и гомофобии. 

Избраться в МО "Невский округ" также попробует сторонник "Общества.Будущее" Вадим Егоров. Обросков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что у него непростые отношения с представителями этого движения. Однако если оба смогут зарегистрироваться, конкурировать им между собой не придется - они выдвинулись по разным округам. 

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут выборы в 17 муниципалитетах. Планируется избрать 38 депутатов. Своих представителей уже определили в КПРФ и "Справедливой России - За правду". 

Константин Леньков / фото: скриншот со страницы Анатолия Оброскова


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