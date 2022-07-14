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Выборы 2021

Муниципал 11:05

Глава петербургского "Общества.Будущее" Савва Федосеев намерен избраться в МО "Дачное"

фото ЗакС политика Глава петербургского "Общества.Будущее" Савва Федосеев намерен избраться в МО "Дачное"

Консул движения "Общество.Будущее" в Петербурге Савва Федосеев подал документы для участия в дополнительных выборах в МО "Дачное". Информация об этом появилась в ГАС "Выборы" утром 14 июля. 

В 2021 году Федосеев пытался избраться в Законодательное собрание Петербурга как самовыдвиженец, но не смог пройти через проверку подписей. После сверки с базами данных МВД более 30% собранных автографов избирателей признали недействительными. Оспорить отказ в регистрации не удалось. 

Федосееву 24 года. Он работает в книжной лавке "Листва" и ведет волонтерскую деятельность в движении по освобождению людей из рабства "Альтернатива", а также подрабатывает кузнецом. 

Также в выборах собирается принять участие соратник Федосеева Вадим Егоров, который тоже работает в "Листве". Он подал документы для выдвижения в МО "Невский округ"

Напомним, в конце июня стало известно, что в 17 муниципалитетах Петербурга пройдут дополнительные выборы. Всего свободных мандатов 38. Некоторые партии уже представили своих кандидатов


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