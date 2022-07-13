"Ватный демократ", активисты и много бизнесменов: Эсеры назвали своих кандидатов в муниципалы

"Справедливая Россия – За правду" определилась с кандидатами, которые представят ее на дополнительных выборах в местные советы Петербурга в сентябре. Партия представила списки вечером 13 июля.

Справороссы выставили своих представителей на все 38 вакантных мест в 17 муниципалитетах города.

"Перед нами всеми на этих выборах стоит очень трудная задача – победить при минимальной явке. Мы понимаем, что это очень локальная избирательная кампания. Потому наша задача – использовать остаток лета для того, чтобы привлечь на выборы как можно больше сторонников", - прокомментировала руководитель регионального отделения СРЗП Марина Шишкина.

Среди кандидатов, есть люди, близкие как старым лидерам петербургского отделения партии, так и представители крыла Захара Прилепина – Николая Старикова. Например, в Невском округе выставлены бывший депутат этого муниципалитета от "Партии Великое Отечество" Сергей Обернихин и член "За Правду" Дмитрий Будаков. В одной четверке с ними - экс-кандидат на довыборы в МО "Ланское" Владимир Баскаков и Алексей Люсов, работавший на тех выборах членом УИК с правом совещательного голоса.

Близких по взглядам к Старикову людей выдвинули в МО "Ивановский". Там за мандаты будут бороться боец ММА и автор Telegram-канала "Ватный демократ" Арнольд Баклицкий и бизнесмен Андрей Безгачев.

Предпринимателей среди кандидатов от СРЗП достаточно много. Например, в Пушкине партия выставила гендиректора инженерно-технической компании "Прогресс" Сергея Косилова, в МО "Сосновское" - гендиректора компании "Энерготехнические новации" Александра Авдюнина, в МО "Светлановское" - сооснователя сети столовых "Технология питания" и лавки "Два гуся" Константина Иглинского. Вместе с Иглинским за мандаты будут бороться руководитель русско-сербского центра "Орлы" Александр Лысов, которого в партии называют человеком, близким к лидеру Сергею Миронову, а также журналиста Олега Березкина. Березкин, судя по профилю "ВКонтакте", находится в дружеских отношениях с депутатом из города Петергофа Сергеем Толокновым. На парламентских выборах 2021 года Толокнов вел совместную кампанию с экс-депутатом Заксобрания Надеждой Тихоновой, которая шла в Госдуму от юго-запада города, в то время как муниципал выдвигался в ЗакС от Петродворцового района.

Близкий к Тихоновой кандидат Андрей Силинг заявлен на выборы в МО "Дачное". В 2021 году Силинг возглавлял региональную группу СРЗП по округу № 17 (Кировский район). Вместе с ним в "Дачное" партия выставила руководителя компании "Кворум" Захара Герусова.

Кандидатами в МО "Невская застава" стали молодые партийцы Максим Забелин и Арсентий Семкин. Семкин – член команды депутата Госдумы Олега Нилова, организатор профсоюза "Пролетарского завода" и территориальной организации профсоюза Судпроф. Несколько лет назад он создал петицию с требованием к каналу Life уйти из Петербурга.

В МО № 15 партию будет представлять руководитель отделения Всероссийского общества инвалидов в Выборгском районе Петербурга Надежда Комарова. Ранее она активно взаимодействовала с депутатом Госдумы Евгением Марченко, который после исключения из "Единой России", наладил отношения с Мироновым. В совет города Зеленогорска партия выдвинула руководителя общественной организации "Город мечты", устраивающей эко-субботники в различных районах города, Сергея Пестерева.

Единственным кандидатом в городе Ломоносов стала представительница инициативной группы жителей ЖК "Ломоносов" Нина Родина. Не так давно Родина и другие участники группы жаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на то, что один из корпусов их ЖК был сдан с серьезными недоделками.

Дополнительные муниципальные выборы в Петербурге назначили из-за нехватки значительной части депутатов в составах отдельных местных советов города. Избирательная кампания станет первой для нового состава Горизбиркома и его председателя Максима Мейксина. Ранее свой список кандидатов представила КПРФ. Кроме того, на ГАС "Выборы" появились данные о первых самовыдвиженцах, заявивших о намерении собрать подписи избирателей и принять участие в выборах.

Сергей Еремеев