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Выборы 2021

Муниципал 16:43

КПРФ определилась с кандидатами на довыборы

фото ЗакС политика КПРФ определилась с кандидатами на довыборы

Петербургское отделение КПРФ назвало имена своих кандидатов на грядущих дополнительных выборах в муниципальные советы. Партии удалось "закрыть" все вакантные места.  

"В отличие от разных властных проектов, КПРФ реально ставит своей задачей взятие власти – а значит всегда готова к борьбе. Поэтому коммунисты оперативно провели заседание бюро горкома и выдвинули кандидатов на довыборы", - говорится в заявлении партии. 

Многие из претендентов уже имеют опыт избирательной кампании. Например, на муниципальных выборах в 2019 году или выборах депутатов Заксобрания в 2021 году. Так, в МО "город Пушкин" заявится выпускник университета МВД Роман Бирюков, который числился в списках партии на выборах депутатов ЗакСа в прошлом году. Ему составит компанию Алексей Науменко, который уже пытался избраться в местный совет в 2019 году.

Среди претендентов есть и не самые очевидные кандидаты. Например, в МО "Большая Охта" выдвинется 52-летний коммунист из Каменногорска (Ленинградская область) Андрей Тягнеряднев.  В прошлом году он пытался избраться в парламент Ленобласти. 

В МО "Ржевка" от партии выдвинут "молодых коммунистов": выпускника ИТМО Алексея Кузина и реконструктора Дмитрия Недбайло, который совсем недавно избрался по партийной квоте в молодежный парламент при Заксобрании Петербурга. 

В остальных муниципалитетах КПРФ выставила рядовых сторонников партии. Среди них есть студенты и активисты районных отделений. 

Напомним, довыборы по 17 округам состоятся 11 сентября. Всего оказались свободными 38 мандатов. Новость о том, что в Петербурге будет проходить голосование в 2022 году, в региональных отделениях партии сочли неожиданной

 

Константин Леньков


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