Первые кандидаты заявились на довыборы в МО "Шувалово-Озерки" и городе Зеленогорске

Еще три кандидата-самовыдвиженца к 12 июля подали документы для участия в дополнительных муниципальных выборах в Петербурге, следует из данных ГАС "Выборы".

За вакантное место в местном совете города Зеленогорска Курортного района намерена бороться 31-летняя Екатерина Петрунина. Она работает в Центре физической культуры, спорта и здоровья Московского района специалистом информационно-технической работы.

Сразу два самовыдвиженца заявились на выборы в МО "Шувалово-Озерки" (Выборгский район). 54-летний Дмитрий Зуев указал, что проживает в городе Петрозаводске и работает финансовым директором ООО "Магия вкуса". 18-летний Дмитрий Алексеенко работает в ООО "Система ПБО", которая управляет сетью ресторанов "Вкусно и точка", созданных на базе закрывшихся "Макдональдсов". В соцсетях выдвинувшийся кандидат подписан на паблики урбанистов.

Ранее первый самовыдвиженец заявился на довыборы в местный совет МО "Светлановское".

Дополнительные выборы в 17 муниципалитетах Петербурга назначили 1 июля. Всего на голосовании будут "разыграны" 38 мандатов. Самовыдвиженцам для участия в гонке придется собрать подписи жителей избирательных округов, по которым они выдвигаются.