Внезапные довыборы в муниципалитеты

В муниципальных образования Петербурга сейчас вакантны более 120 мандатов. Эту ситуацию намерены изменить в 17 муниципалитетах. Территориальные избиркомы решили провести 1 июля заседания по назначению дополнительных выборов в МО. Всего будут "разыграны" более 30 мандатов. Где, как и почему - в материале ЗАКС.Ру.

Свободные мандаты

В Петербурге 111 муниципальных образований. В 110 из них в 2019 году прошли выборы. После них некоторые муниципальные депутаты потеряли свои места в советах по тем или иным причинам: кто-то ушел по собственному желанию, кого-то лишили мандата за неправильный отчет о доходах, кто-то избрался депутатом Законодательного собрания и так далее.

Политик Александр Шуршев провел анализ системы "Выборы" и определил, что так или иначе вакантными стали 124 мандата. По данным ЗАКС.Ру, свободных мандатов больше, так как в ГАС "Выборы" отражены не все сведения.

Во время выборов 2019 года некоторые кандидаты избирались сразу в нескольких муниципалитетах. После прохождения в два или три совета, они выбирали один МО, а в остальных складывали полномочия, оставляя вакантный мандат. Так, например, поступила глава муниципалитета "Гавань" Нэлли Вавилина. Она стала депутатом еще и в МО "№7", но отказалась от места в этом совете. Помимо Вавилиной таких мундепов было еще минимум 12.

Ряд мандатов освободились из-за якобы не сданных вовремя или поданных с ошибками деклараций. Это началось осенью 2020 года. Публично о том, что их хотят лишить депутатских полномочий, заявляли оппозиционные мундепы. Представители "Единой России" тоже за последние года лишились мест в совете из-за ошибок в декларациях, но предпочитали это не афишировать. Правда, периодически это все же становилось достоянием общественности, как в случае с МО "Ульянка".

Некоторые депутаты просто сами решили сложить свои полномочия по тем или иным причинам. В частности, так поступила уже экс-мундеп МО "Морской" Ольга Галкина. Еще одна причина появления вакантных мест в советах - получение других полномочий. Например, глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов в декабре 2021 года стал членом Горизбиркома, а руководитель МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов в сентябре 2021 года избирался в Законодательное собрание. Несколько муниципальных депутатов скончались, после чего советы принимали решения о снятии с них полномочий.

Так произошло в МО "Сосновское" - совет в феврале 2022 года снял полномочия с Юрия Гаврилова в связи с его смертью. При этом, в ГАС "Выборы" он все еще значится как действующий депутат.

От одного до шести

Согласно федеральному закону о выборах, если вакантным становится мандат депутата в одномандатном округе - должно пройти дополнительное голосование. Также в документе сказано, что в многомандатном округе довыборы проводятся, если заняты менее 2/3 мест. В муниципалитетах Петербурга в основном округа с пятью мандатами. Если в округе полномочия остались только у трех депутатов из пяти возможных, то это уже считается менее 2/3, объяснил в разговоре с ЗАКС.Ру выборные принципы заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

Он уточнил, что назначить довыборы должны были избирательные комиссии муниципальных образований не менее чем за 80 дней до дня голосования, но они этого не сделали. В ряде муниципалитетов ИКМО уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации, а их полномочия Горизбирком передал ТИКам.

- Можно спорить о том, могли ИКМО назначить выборы или нет до 22 июня. Факт, что этого сделано не было, есть. То есть, можно сказать, что уполномоченный орган отсутствует, если полномочия были прекращены, можно сказать, что он бездействовал. В любом случае, за ним наступает очередь территориальной избирательной комиссии, - сказал зампред ГИК Зацепа.

Согласно федеральному закону о выборах, если основной орган не назначил выборы, эта обязанность возлагается на резервный. В случае Петербурга резервный орган - отвечающая за территорию избирательная комиссия. Она должна назначить выборы не позднее 70 дней до дня голосования - в 2022 году это 11 сентября. То есть последний день принятия решения о назначении голосования в данном случае по довыборам - 2 июля, уточнили ЗАКС.Ру в избиркомах.

Политик Шуршев насчитал 12 муниципалитетов, где должны назначить выборы: "Светлановское", "Шувалово-Озерки", "Большая Охта", "Южно-Приморский", "Невская застава", "Ивановский", "Невский округ", "Оккервиль", "Город Ломоносов", "Город Пушкин", №15 и №7. Ответственные за проведение в них территориальные избиркомы опубликовали на своих сайтах анонсы, что 1 июля планируют провести заседания по назначению довыборов. Аналогичные анонсы ЗАКС.Ру обнаружил на сайтах еще пяти ТИК. В их повестках значатся пункты по назначению дополнительных выборов в муниципалитетах "Ржевка", "Сосновское", "Город Зеленогорск", "Прометей" и "Дачное".

муниципалитеты, где планируются довыборы, отмечены оранжевым

ТИК №13 опубликовал анонс заседания 1 июля, в повестке - назначение дополнительных выборов в округе №2 МО "Город Зеленогорск". При этом, по данным ГАС "Выборы" и сайта самого муниципалитета, в этом округе свободен только один мандат из пяти. То есть никакого голосования там проводить не надо.

Если считать, что в "Город Зеленогорск" свободны два мандата и там будут проводить выборы, то всего в Петербурге будут "разыграны" 37 мандатов. Если этот муниципалитет не учитывать, то - 35 мандатов.

Больше всего свободных мест в совете МО "Светлановское" - шесть. По данным ГАС "Выборы", сложили полномочия 5 депутатов в трех округах. Однако, на сайте муниципалитета есть решение от 8 июня о том, что совет лишает права быть муниципальным депутатом Яна Януша по представлению прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства.

Меньше всего вакантных мандатов в МО "Большая Охта" и "Город Ломоносов" - по одному. В "Большой Охте" свои полномочия сложила Анастасия Фрегатова еще в марте 2021 года, если верить решению на сайте муниципалитета. Она была избрана по одномандатному округу. В МО "Город Ломоносов" свободное место в совете появилось после ухода из него в октябре 2021 года Ксении Никулиной.

(Не)тайно

Публично никто не заявлял о готовящихся муниципальных довыборах. Обычно такие голосования не проводились, свободным даже остался мандат депутата Законодательного собрания Павла Зеленкова, который скончался летом 2019 года.

ТИКи единодушно решили провести свои заседания по назначению дополнительных выборов 1 июля. Член терризбиркома №22 от "Яблока" Петр Соковых сообщил ЗАКС.Ру, что приглашение на заседание получил около 23:00 часов 30 июля. Так как уведомление пришло поздно, он не смог пойти на заседание, рассказал Соковых.

Днем на сайте территориального избиркома №7 ЗАКС.Ру не заметил анонса о заседании 1 июля. К вечеру документ появился - в повестке стоит вопрос о назначении дополнительных выборов в МО "Дачное".

Судя по всему, о предстоящих муниципальных довыборах в Петербурге не знала даже председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На заседании 29 июня она сообщила, что никакого голосования в Северной столице быть не должно:

- Только в четырех регионах вообще не будет никаких выборов, даже самых крошечных муниципальных не будет выборов: в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Санкт-Петербурге.

Зампред Горизбиркома Зацепа считает, что никакого тайного назначения довыборов нет. По его словам, в ТИКах партии представлены достаточно широко и, скорее всего, всем уже известно о назначении выборов.

- Во-вторых, решения о назначении [довыборов] достаточно широко будут опубликованы. Это случится не сегодня, у них есть еще время для опубликования решения. Именно со дня опубликования начнется кампания. Скрывать эти решения никто не собирается, - заявил Зацепа.

Глава ТИК №33 Марина Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что дополнительные выборы в нескольких муниципалитетах не стали для членов комиссии неожиданными или внезапными.

- Мы же работаем круглый год, поэтому, чтобы выборы стали неожиданностью, наверное, мы должны быть здесь абсолютно расслаблены. Для нас никакие выборы не являются неожиданностью. Мы всегда готовы к работе. Когда мы понимаем, что по закону мы должны объявить выборы - мы их объявлем. Мы все люди профессиональные. Мы же не просто так пришли в избирательную систему. Мы к любым выборам готовы. Мы понимаем, что это очень большой объем, но любые выборы в нашей стране - они все построены на законе, - сказала Дмитриева.

Она сообщила, что по соглашению с Советом муниципальных образований терризбиркомы получают данные о количестве депутатов в МО. Такие уведомления приходят дважды в год, сообщила Дмитриева.

- Получили уведомление, что два депутатских мандата не замещены, поэтому, учитывая, что больше одной трети, мы обязаны объявить дополнительные выборы, поскольку ИКМО в свое время выборы не объявило. На нас полномочия сложили достаточно поздно. Понимаете, избирательные комиссии муниципального образования - они [самостоятельны и неподконтрольны другим комиссиям], - сказала глава ТИК.

Открытым остается вопрос финансирования, отметил зампред ГИК Зацепа. По его словам, деньги на эти довыборы не предусмотрены. Для их выделения придется обращаться к резервному фонду правительства, заявил Зацепа.

Сроки

Пока решения о назначении дополнительных выборов опубликовали только два ТИКа. Еще в одном - терризбиркоме №24 - ЗАКС.Ру подтвердили, что решили провести голосование в округах МО "Ивановский" и "Невская застава". Принятие решения ТИК №33 о дополнительных выборах в МО №7 корреспондент ЗАКС.Ру наблюдал лично, но ознакомиться с документом не смог.

Последний день публикации решений о назначении дополнительных выборов - 4 июля. После этого дня ТИК №33 уже планирует принимать документы.

- Выдвижение кандидатов с 5 по 24 июля. Прибавляем еще десять дней - регистрацию кандидатов мы должны закончить не позднее 3 августа. Не позднее 4 июля мы должны будем утвердить форму подписного листа для сбора подписей. Утвердить количество подписей, которое кандидат должен сдать до регистрации, - сообщила глава комиссии Дмитриева. - Регистрация кандидатов с 5 июля, может кто-то прям 5 июля заявится, соберет подписи. К вечеру придет регистрироваться. Мы, возможно, пятого числа проверим и даже зарегистрируем. Или придет человек, выдвинутый партией.

Довыборы терризбиркомы назначают на 11 сентября. Будет ли день голосования один или несколько, пока неизвестно.

София Саттарова, Константин Леньков