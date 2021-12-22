Новыми членами Горизбиркома стали глава Зеленогорска Семенов и председатель ТИК №41 Козенко

Законодательное собрание Петербурга 22 декабря утвердило двух новых членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Новыми сотрудниками Горизбиркома стали глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов и руководитель территориального избиркома №41 Денис Козенко. За них проголосовало 37 и 39 депутатов соответственно.

Всего депутатам предложили рассмотреть шесть кандидатов. Все они проверены сотрудниками МВД, фактов, которые бы препятствовали их назначению на должность, не нашлось, заявил депутат Денис Четырбок.

Среди кандидатов также были член "Наблюдателей Петербурга" с опытом работы в избирательной системе Виктор Венгеров, политтехнолог Алексей Ломов, бывший сотрудник аппарата ЗакСа Виктор Растворов и Константин Шитов.

Ранее члены Горизбиркома Дмитрий Краснянский и Алла Егорова подали заявления о сложении полномочий. Их просьбу депутаты удовлетворили 15 декабря. Отставок в Горизбиркоме требовала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

София Саттарова