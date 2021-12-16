Памфилова дождалась отставок в ГИК

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На этой неделе трое членов городской избирательной комиссии направили в Законодательное собрание Петербурга заявления об уходе в отставку. Обращения о сложении полномочий зампредседателя комиссии Аллы Егоровой и члена комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Краснянского депутаты утвердили 15 декабря. Через неделю парламентарии рассмотрят заявление секретаря избиркома Марины Ждановой.

Дольше всех из этой троицы в комиссии заседал Краснянский - около 22 лет. В разговоре с ЗАКС.Ру 15 декабря он сообщил, что написать заявление об уходе решил из-за отсутствия в ближайшие пару лет выборов какого-либо уровня - и в комиссии он будет сидеть без дела.

Егорова более десяти лет трудилась на "вотчине" бывшего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Сперва в администрации Петроградского района, а затем в статусе председателя Территориального избиркома № 18, который отвечает за выборы в парламент по третьему округу, от которого и выдвигался Макаров. Заместителем председателя Горизбиркома Егорова стала в 2017 году.

Жданова занимала пост секретаря Горизбиркома с 2012 года. В августе 2021 года депутат Андрей Васильев внес инициативу о досрочном прекращении ее полномочий. Суть претензий к члену комиссии на том заседании раскрывать не стали. По закону прекратить полномочия члена комиссии во время выборов можно, но только в некоторых случаях, например, в случае возбуждения уголовного дела или приобретения второго гражданства. Для отзыва Ждановой из комиссии таких оснований не было. Сперва городская комиссия восстановила ее собственным решением, а позже Жданова оспорила решение ЗакСа в суде.

Сразу после утверждения отставки двух членов комиссии 15 декабря глава ГИК Наталья Чечина отчиталась перед главой Центризбиркома Эллой Памфиловой о "ротации" кадров в городской и территориальных комиссиях. Она отчиталась об уходе шести председателей ТИК, среди которых были руководители ТИК № 8 и 19, которых ЦИК обязал обратиться в суд для отмены итогов думских выборов на пяти участках по 212-му и 218-му округам соответственно, где победили единороссы Александр Тетердинко и Виталий Милонов. ЦИК привлек Следственный комитет и прокуратуру к проверке возможных нарушений во время хода голосования.

Известие о заявлении трех членов петербургской комиссии об отставке Памфилова восприняла "с удовлетворением". Она призывала их сложить полномочия еще в сентябре 2020 года, когда в ГИК председательствовал Виктор Миненко. Тогда Центральная комиссия осталась недовольна решением Горизбиркома не проводить довыборы в ЗакС, из-за чего работа городской комиссии была признана ЦИК неудовлетворительной. Это был не первый конфликт Центризбиркома и СПбИК. На муниципальных выборах 2019 года Памфилова заявляла о вмешательстве в ход голосования четырех депутатов ЗакСа и требовала привлечь всех причастных к нарушениям к ответственности.

- Те господин Краснянский, госпожа Егорова и госпожа Жданова, которая написала заявление сегодня, а если бы не написала, то мы бы ее отозвали в ближайшее время - у нас есть для этого основания. Они профессионалы, только на протяжении многих лет этот профессионализм работал со знаком минус. Поэтому нужно еще иметь совесть, определенные моральные позиции, которые позволяют именно в рамках закона делать то, что положено. Мы не раз взывали к их совести, чтобы они досрочно написали заявления, чтобы над комиссией не висел дамоклов меч предварительного роспуска. Вы знаете, что мы готовились. Это вполне могло произойти, - заявила Памфилова на заседании ЦИК 15 декабря.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил на заседании комиссии, что ему хочется верить, что перестановки в избиркомах Петербурга положат начало "нового пути", который поможет создать профессиональную комиссию без некой "клановости". Ее бы Булаев хотел оставить в прошлом.

В разговоре с ЗАКС.Ру член ГИК Олег Зацепа предположил, что "клановость", про которую говорил Булаев, осталась в 2017-2020 годах, когда разные части Петербургской избирательной комиссии ориентировались на разные ветви власти, которые в то же время не находили общего языка друг с другом.

Член ГИК Ольга Покровская сомневается, что предстоящие перемены смогут "кардинально оздоровить избирательную систему" Петербурга, как говорила Памфилова на заседании Центризбиркома 15 декабря.

- Я, конечно, могу ошибаться. Может, что-то такое случилось во вселенной, что законы природы и общества перестали действовать, но я не очень понимаю, а что будет способствовать этому оздоровлению? Законодательство не изменилось. Как те, кого выбирают, формируют комиссии, так и формировали, - отметила Покровская в беседе с ЗАКС.Ру. - Вы верите в то, что исполнительная власть и законодательная власть, где тоже большинство у "Единой россии", что они вдруг станут назначать в комиссии представителей "Наблюдателей Петербурга", которые проявили себя на почве борьбы с нарушениями?

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду") считает, что к подготовке решений ГИК допускают лишь "своих" людей, а нынешний состав комиссии подконтролен Смольному.

- Я считаю, что Горизбирком работал неправильно. Руководство Горизбиркома, на мой взгляд, слишком сильно связано со Смольным. Это уже само по себе неправильно. Все председатели комиссий последнего времени были, скажем так, рекомендованы Смольным. Сам по себе этот принцип неверен. Второй момент ,что утвердилась такая закрытая манера подготовки решений, понятно, есть заседания, где все участвуют, но решения уже готовятся кулуарно и, как правило, представителей, которые могут дать какую-то альтернативную точку зрения, не связанную с "Единой Россией", туда не зовут, - рассказал Амосов ЗАКС.Ру.

Спикера Законодательного собрания Александра Бельского, до избрания занимавшего пост вице-губернатора по внутренней политике, работа Горизбиркома полностью устраивает. Во время общения с журналистами после заседания депутатов он назвал Чечину эффективным управленцем, а комиссия, по его мнению, если и допускает ошибки, то отрабатывает их, чтобы не допустить их повторения в будущем. Он сказал, что не знал, почему покинуть ГИК решили сразу трое членов комиссии. Зато несколько версий внезапной отставки троих членов Горизбиркома высказал "яблочник" Борис Вишневский. Он напомнил о давлении ЦИК на городскую комиссию. Например, в сентябре перед выборами ЦИК намеревалась привлечь прокуратуру из-за "кочующих" членов ТИК в Московском районе Петербурга. Вишневский также упомянул о связи Егоровой с бывшим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

- Если уход Егоровой можно объяснить борьбой с макаровским наследством… Но Краснянского сложно назвать таким человеком. Он человек Краснянского. Позиция, которую он занимал, всегда была обусловлена его собственными соображениями. Конечно, он всегда был ориентирован на городскую власть, но я бы не решился называть его человеком Макарова. Конечно, он был с ним в хороших отношениях, но та же Егорова была ближе, - сказал Вишневский.

Полномочия нынешнего состава ГИК истекают летом 2022 года. Член комиссии Екатерина Фесик в разговоре с ЗАКС.Ру выразила мнение, что, уйдя за полгода до истечения срока, Егорова, Краснянский и Жданова "взяли удар на себя", поскольку в случае если ЦИК инициирует роспуск, действующие члены не смогут вновь избраться в состав комиссии.

Политолог Дмитрий Солонников не считает влияние Центризбиркома на петербургскую комиссию настолько значимым, чтобы из-за него трое членов комиссии решили сложить полномочия. Критика Горизбиркома Памфиловой стала неотъемлемой частью любого электорального процесса в Петербурге, считает эксперт, будь то муниципальные выбор, либо выборы депутатов Государственной думы.

- Все предыдущие выступления председателя Центральной избирательной комиссии городом не настолько воспринимались. На самом деле Центральная избирательная комиссия не может отправить в отставку председателя городской избирательной комиссии, повлиять непосредственно на работу. Мы это видели многократно. И до сегодняшнего момента принципиальной реакции-то и не было. Поэтому непосредственно я бы это не связывал, - говорит Солонников.

По его мнению, сейчас подходящее время для обновления составов избирательных комиссий в Петербурге. Выборов какого-либо уровня в ближайшие два года в городе не ожидается, так что освободившееся время ГИК сможет спокойно посвятить кадровым вопросам.

Константин Леньков