В Петербурге планируют провести довыборы в муниципальные образования

Территориальные избирательные комиссии Петербурга решили 1 июля провести заседания по назначению дополнительных выборов в округах муниципальных образований. На это обратил внимание политик Александр Шуршев в своем Telegram-канале.

Довыборы должны пройти из-за сложения полномочий нескольких уже бывших муниципальных депутатов. По данным Шуршева, в округах 12 муниципалитетов замещено менее 2/3 мандатов. Это является основанием для дополнительных выборов. Речь идет о муниципальных образованиях "Светлановское", "Шувалово-Озерки", "Большая Охта", "Южно-Приморский", "Невская застава", "Ивановский", "Невский округ", "Оккервиль", "Город Ломоносов", "Город Пушкин", №15 и №7.

На сайтах территориальных избиркомов, отвечающих за выборы в указанных муниципалитетах, размещены анонсы о том, что 1 июля планируются заседания по назначению довыборов. Основную часть решений планируется принять во второй половине дня, следует из данных сайтов ТИК.

Глава территориальной комиссии №24 Алексей Садофеев сообщил ЗАКС.Ру, что избирком утром 1 июля принял решения о назначении довыборов в округах МО "Ивановский" и "Невская застава". Выборы должны пройти в единый день голосования — 11 сентября, уточнил Садофеев.

Терризбирком №22 опубликовал анонс о том, что заседание должно пройти в 9:00 часов 1 июля. В повестке — "О назначении дополнительных выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва по многомандатным избирательным округам №№: 25;27;28". Соответствующее решение на момент публикации заметки еще не было опубликовано на сайте.

На звонок ЗАКС.Ру в ТИК №22 не ответили. Член комиссии от партии "Яблоко" Петр Соковых сообщил изданию, что приглашение на заседание получил около 23:00 часов 30 июля. Из-за позднего уведомления Соковых, по его словам, не смог отложить работу и прийти на заседание.

На сайте ТИК №44 в анонсе сказано, что комиссия планирует собраться в 12:00 часов 1 июля и назначить довыборы в округе №3 МО "Большая Охта". На момент публикации заметки соответствующего решения на сайте не опубликовано. По телефону ТИК ЗАКС.Ру отказались сообщать, было ли решение принято на заседании, и уточнили, что документ опубликуют в назначенные законом сроки.

София Саттарова