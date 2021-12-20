Ольга Галкина отказалась от мандата мундепа МО "Морской"

Муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина 20 декабря сложила полномочия. Как она рассказала ЗАКС.Ру, причиной стали "кардинальные" расхождения во взглядах с депутатами от "Единой России".

- У нас с коллегами изначально была цель одна – сделать жизнь в микрорайоне чуточку лучше, но подходы у нас кардинально разные. Абсолютно. К сожалению, мы заходим в тупик и закапываемся в этом тупике все больше и больше. Поэтому правильней было бы, если бы все сдали мандаты и мы пришли к выборам новым. И жители уже сами на этих выборах показали, чья правда им ближе, - рассказала экс-депутат.

Она еще не решила, чем займется после ухода из совета, но отметила, что намерена остаться в политике.

Несмотря на равное количество депутатов от "Единой России" и соратников движения "Защитим остров Васильевский", в котором состоит Галкина, добиться продуктивной работы в совете, по ее словам, не получается.

Обновлено 19:45: По информации Telegram-канала "Ротонда", Галкина может в ближайшее время стать помощником депутата ЗакСа от "Справедливой России – За правду" и вице-спикера парламента Марины Шишкиной. Этот вопрос пока не решен, заявила экс-мундеп ЗАКС.Ру.

- У меня разные переговоры ведутся, потому это не решенный вопрос. <...> Снятие мандата – это не в полной мере связано с переходом куда-то. Переговоры ведутся. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, туда или не туда. Или в никуда, - сказала Галкина.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов в конце года обратился к совету МО "Морской" с требованием досрочно прекратить полномочия Галкиной из-за ошибок в декларации. Тогда она вместе с соратниками приняла решение бойкотировать заседания совета. И.о. главы округа Татьяна Кольцова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что уведомила Беглова о невозможности досрочно прекратить полномочия Галкиной.

На сентябрьских выборах Галкина баллотировалась в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 21-му округу от "Справедливой России – За правду". Она уступила кандидату от ЛДПР Андрею Малкову. Экс-кандидатка пыталась оспорить итоги голосования в округе, но проиграла в суде.

Константин Леньков