Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 19:26

Ольга Галкина отказалась от мандата мундепа МО "Морской"

фото ЗакС политика Ольга Галкина отказалась от мандата мундепа МО "Морской"

Муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина 20 декабря сложила полномочия. Как она рассказала ЗАКС.Ру, причиной стали "кардинальные" расхождения во взглядах с депутатами от "Единой России". 

- У нас с коллегами изначально была цель одна – сделать жизнь в микрорайоне чуточку лучше, но подходы у нас кардинально разные. Абсолютно. К сожалению, мы заходим в тупик и закапываемся в этом тупике все больше и больше. Поэтому правильней было бы, если бы все сдали мандаты и мы пришли к выборам новым. И жители уже сами на этих выборах показали, чья правда им ближе, - рассказала экс-депутат. 

Она еще не решила, чем займется после ухода из совета, но отметила, что намерена остаться в политике. 

Несмотря на равное количество депутатов от "Единой России" и соратников движения "Защитим остров Васильевский", в котором состоит Галкина, добиться продуктивной работы в совете, по ее словам, не получается.  

Обновлено 19:45: По информации Telegram-канала "Ротонда", Галкина может в ближайшее время стать помощником депутата ЗакСа от "Справедливой России – За правду" и вице-спикера парламента Марины Шишкиной. Этот вопрос пока не решен, заявила экс-мундеп ЗАКС.Ру.

- У меня разные переговоры ведутся, потому это не решенный вопрос. <...> Снятие мандата – это не в полной мере связано с переходом куда-то. Переговоры ведутся. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, туда или не туда. Или в никуда, - сказала Галкина.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов в конце года обратился к совету МО "Морской" с требованием досрочно прекратить полномочия Галкиной из-за ошибок в декларации. Тогда она вместе с соратниками приняла решение бойкотировать заседания совета. И.о. главы округа Татьяна Кольцова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что уведомила Беглова о невозможности досрочно прекратить полномочия Галкиной. 

На сентябрьских выборах Галкина баллотировалась в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 21-му округу от "Справедливой России – За правду". Она уступила кандидату от ЛДПР Андрею Малкову. Экс-кандидатка пыталась оспорить итоги голосования в округе, но проиграла в суде.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Морской
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Галкина Ольга Владимировна
Кольцова Татьяна Алексеевна
Упоминаемые персоны
Галкина Ольга Владимировна
Кольцова Татьяна Алексеевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама