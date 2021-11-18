Галкина снова проиграла суды по выборам

На этой неделе в Петербурге состоялись судебные заседания по трем искам кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 21-му округу от "Справедливой России - За правду" Ольги Галкиной. Суды решили отказать по всем обращениям из-за якобы нарушенных сроков подачи иска по отмене результатов выборов.

Так, 15 ноября Городской суд из-за нарушенных сроков оставил без изменений решение Московского районного суда об отказе в удовлетворении исков кандидатки к пяти участковым комиссиям. Ситуация повторилась 17 ноября, когда Горсуд не стал удовлетворять апелляцию на постановление об отказе в иске еще к шести УИК.

Во вторник, 16 ноября Фрунзенский районный суд отказался удовлетворять иски к двум "аномальным" УИК № 2093 и 2094, где за кандидата от ЛДПР Андрея Малкова количество бюллетеней примерно в шесть раз превысило среднее значение по округу. В этом иске Галкиной отказали по той же причине, хотя кандидатка предполагала, что нарушение сроков в качестве основания в этом случае использовать не станут. Она уже успела изучить видеозаписи с камер, а суд согласился допросить свидетелей.

- Мы просмотрели записи с видеокамер. Если бы суд был хотя бы нейтрален, там даже свидетельских показаний не нужно, - заявила она. - Там все указывает на то, что протоколы могли быть сфальсифицированы. Потому что подписи на протоколах поставлены одной рукой. Мы ходатайствовали о почерковедческой экспертизе. Когда протокол, по их версии, был подписан, в это время по камерам видно, что комиссия еще не приступила к подсчету голосов.

Кроме того, Галкина рассказала, что на записи слышно, как члены комиссии оглашают результаты, которые отличаются от занесенных в итоговые протоколы.

Решения Горсуда, как и отказ районного суда, экс-кандидатка намерена оспорить в вышестоящих инстанциях, а если потребуется - в ЕСПЧ.

По закону, чтобы оспорить итоги голосования, кандидат может обратиться в суд в течение 10 дней после выборов, как и сделала Галкина. Правда, из-за коронавирусных ограничений вся коммуникация с петербургскими судами проходит либо онлайн - с помощью системы ГАС "Правосудие", либо через "Почту России".

- Поскольку система ГАС "Правосудие" нам не очень понятна и висела в те дни, а времени оставалось мало, мы подали через "Почту России", уложившись в десятидневный срок. Поскольку в апреле в законодательство были внесены изменения, теперь суд трактует, что мы были обязаны не только подать документы в десятидневный срок, но и чтобы суд получил их в этот срок. Подать мы подали, а суд их не получил. Мы не можем нести ответственность за "Почту России", - рассказала Галкина.

Напомним, по итогам голосования депутатом по 21-му округу избрали Андрея Малкова. Решающую роль в его победе сыграли как раз те участки, с которыми судилась Галкина. Члены этих УИК около 12 часов не могли добраться до территориального избиркома, чтобы внести данные - все это время кандидатка от "Справедливой России - За правду" лидировала в округе.

Константин Леньков