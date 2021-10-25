Суд допросит свидетелей по иску Галкиной к УИК с аномальным количеством голосов за Малкова

Фрунзенский районный суд Петербурга 25 октября удовлетворил ходатайства кандидатки в депутаты Законодательного собрания по 21-му округу Ольги Галкиной ("Справедливая Россия - За правду") по вызову свидетеля, просмотру видеозаписей с камер видеонаблюдения и запросу документов из территориального избиркома № 61, рассказала ЗАКС.Ру кандидатка. Галина сообщила, что в качестве свиделей допросят членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и членов ТИК.

По ее словам, представители ответчиков заявили ходатайство о том, что дело не может быть рассмотрено из-за нарушения сроков. Судья принял ходатайство, но заявил, что примет решение, когда будет оглашать приговор, уточнила кандидатка. Следующее заседание по иску Галкиной к ТИК № 61, а также к УИК № 2093 и № 2094 назначено на 16 ноября.

Ранее Московский районный суд отказался удовлетворять иски Галкиной по отмене итогов выборах на 11 участковых избирательных комиссиях. Представители комиссий утверждали, что Галкина пропустила сроки подачи исков. Эти отказы кандидатка обжалует в Горсуде.

Напомним, "Наблюдатели Петербурга" обнаружили на двух участках № 2093 и № 2094 во Фрунзенском районе аномальное количество бюллетеней за кандидата от ЛДПР Андрея Малкова, которому удалось избраться в новый созыв. По данным ГАС "Выборы" Малков набрал на этих двух участках по 302 и 309 голосов соответственно, а на стальных участках от 48 до 83 голосов.

Константин Леньков