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Новости 14:45

Суд не удовлетворил иски Галкиной об отмене итогов выборов

фото ЗакС политика Суд не удовлетворил иски Галкиной об отмене итогов выборов

Московский районный суд Петербурга 12 октября отказал в удовлетворении исков кандидатки в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" по округу №21 Ольги Галкиной к территориальным и участковым избирательным комиссиям, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Галкина требовала отменить итоги выборов на 11 избирательных участках.

Представительница УИК на заседании заявила, что кандидатка якобы пропустила сроки подачи исков. По ее словам, Галкина направила заявления по почте 29 сентября, а в суд они поступили только 4 октября. Срок же истёк 29 сентября, заявила представительница избиркомов. Она отметила, что Галкина могла подать заявления раньше или через сайт "Правосудие".

Представитель кандидатки в суде Антон Морозов заявил, что в кодексе административного производства сказано - заявление должно быть подано в срок, а не доставлено в суд. В нормативных актах нет указания на то, что имеется ввиду именно физическое попадание бумаг в суд, отметила другая представительница Галкиной Ирина Баханович. Морозов добавил, что способ подачи иска гражданин выбирает сам и не может влиять на работу почты.
Представительница УИК заявила, что доказательств в заявлении Галкиной не указано. Предоставить доказательства просил Морозов: протоколы, реестры и другие материалы.

Есть итоговые протоколы участковых комиссий - поэтому волеизъявление гражданине нарушено, уверена представительница УИК. Ее позицию поддержал представитель ТИК, аналогично высказалась прокурор. Судья решила, что сроки действительно пропущены и отказала в удовлетворении исков. Она отметила, что с пропущенными сроками не поможет даже "бриллиантовый юрист".

Галкина в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что намерена оспорить решение  районного суда в городском. По ее мнению, у представителей избиркомов слабая позиция, поэтому они и требуют признать вышедшими сроки подачи исков.

 ⁃ Им важно сейчас прицепиться хоть к чему-то для того, чтобы не допустить нас до видеонаблюдений и до документов. Они говорят, что есть протоколы - всё гладко. Но они нарушили процедуру. И именно из-за нарушения этой процедуры мы считаем, что волеизъявление было нарушено, - рассказала Галкина.

По её словам, участковые комиссии якобы не выдали копии протоколов об итогах голосования.

Напомним, после окончания подсчета голосов представители нескольких участковых избирательных комиссия около 12 часов не появлялись в территориальном избиркоме для ввода данных. Без цифр с этих участков по округу №21 выигрывала Галкина. Прибывшие председатель УИК ввели данные, где большинство голосов было у кандидата от ЛДПР Андрея Малкова. В итоге он прошёл в новый состав ЗакСа.

София Саттарова


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