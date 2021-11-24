Соратники Галкиной объявили бойкот заседаниям совета МО "Морской"

На заседание муниципального совета МО "Морской" 24 ноября, на котором должны были рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Ольги Галкиной, явилось лишь пятеро из десяти депутатов. Галкина вместе с соратниками приняла решение игнорировать собрания из-за несправедливого, по ее мнению, давления со стороны городских властей. Глава МО Татьяна Кольцова объявила собрание несостоявшимся. Чтобы заседание считалось правомочным, необходимо присутствие минимум шести мундепов.

После регистрации прибывших участников собрания глава округа Кольцова озвучила обращение отсутствующих мундепов, которое поступило на электронную почту совета в 17:09, через девять минут после начала заседания.

- Считаем все обвинения в адрес депутатов Галкиной и Федина со стороны губернатора Санкт-Петербурга исключительно политически мотивированными. Мы приняли решение бойкотировать все заседания муниципального совета, где будут подниматься столь абсурдные вопросы, - зачитала сообщение глава МО.

Под обращением подписались депутаты Галкина, Егор Батожок, Денис Васильев, Владимир Федин и Наталья Камолинкова. Галкина в разговоре с ЗАКС.Ру объяснила, почему решила игнорировать заседания муниципального совета.

- Это уже достало. Почему мы должны оправдываться? Мы уже дважды ходили в прокуратуру Василеостровского района, давали объяснения. Уже нет сил. У нас муниципальные образования - это отдельный орган власти, который не должен подчиняться никому. А у нас получается так, что глава отчитывается перед прокуратурой, заигрывающе смотрит в глаза районной администрации, танцует под дудку губернатора. Тогда зачем этот орган власти вообще нужен? На сегодняшний день он абсолютно лишен самостоятельности, - рассказала Галкина.

Один из присутствующих депутатов Игорь Иванов рассказал, что вызовы в комитет территориального развития из-за обнаруженных несоответствий в ежегодных отчетах - это стандартная практика. Его так же вызывали в КТР, так как у него нашли некоторые опечатки из-за использования старой версии программы для составления деклараций.

На мероприятии также подняли вопрос о возникших сложностях при принятии бюджета - если часть депутатов не будет приходить на заседания совета, то принять решения по распределению бюджетных средств не удастся. Галкина заявила, что требования губернатора не повлияют на рассмотрение других вопросов. На заседании совета глава МО Кольцова сообщила, что по итогам сегодняшней встречи отчитается перед Смольным о невозможности рассмотреть обращение губернатора. В повестку следующих заседаний вопрос о лишении мандата, по ее словам, включать не будут.

- Отлично, тогда нам больше не придется бойкотировать, и на работу муниципального совета это никак не повлияет, - сказала Галкина в разговоре с ЗАКС.Ру.

Напомним, 8 ноября в муниципальный совет поступило обращение от губернатора с требование рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Галкиной. В совете не знают, какие именно нарушения ей вменяются. Сама Галкина считает, что вопросы возникли к ее денежным переводам частным лицам и остаток на детской карте. По ее словам, переводы до 500 тысяч рублей и остаток до одной тысячи рублей не считаются значительными нарушениями. У нее также нашли "лишние" 4 кв.м при указании объектов недвижимости. Квартира, к которой возникли претензии, по словам депутата, уже продана, а перепланировка, из-за которой увеличился метраж, была узаконена.

В начале ноября в петербургские муниципалитеты начали поступать письма от губернатора с требованием о рассмотрении вопроса о лишении полномочий ряда муниципальных депутатов. Поводом для таких писем стали обнаруженные несоответствия в отчетах муниципалов о доходах и имуществе. Еще более 30 мундепов вызвали в КТР для дачи объяснений.

Константин Леньков