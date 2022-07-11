На муниципальные довыборы подался первый кандидат

В государственной системе "Выборы" появился первый выдвинутый кандидат, подавший документы на дополнительные выборы муниципальных депутатов в Петербурга — Рамиль Кавиев. Он пошел на выборы как самовыдвиженец по 25 округу МО "Светлановское", следует из данных системы. Там же сказано, что Кавиев работает комьюнити-менеджером в ООО "Чиллгейминг".

Кавиев рассказал ЗАКС.Ру, что довольно долго шел к участию в выборах - ещё пять лет назад он не думал, что общественная работа имеет свою пользу. Потенциальный кандидат уверен, что участие в политике на низовом уровне и заинтересованность в общественных делах сделают жизнь каждого лучше. В муниципалитете Кавиев надеется сконцентрироваться на благоустройстве:

- Вопросы благоустройства округа — детские площадки, например, в ужасном состоянии детская площадка возле дома по адресу Светлановский пр. 43, наружный вандализм, проблема попрошайничества у станции метро "Площадь Мужества" и снос здания ВНИИБ. Но в первую очередь постараюсь работать именно с запросами жителей округа и ориентироваться на те проблемы, которые их волнуют.

По словам потенциального кандидата, ни в каких партиях и политических движениях он не состоит. В социальной сети "ВКонтакте" у Кавиева в друзьях руководитель петербургского отделения "Общество.Будущее" Савва Федосеев. Самовыдвиженец пояснил, что у него есть хорошие знакомые в данной организации.

- Мне нравится, как "Общество.Будущее" проводит избирательные кампании, поэтому я рассмотрю возможность взаимодействия с ними, - сказал потенциальный кандидат.

При этом он уточнил, что не относит себя к какому-либо политическому направлению. В планах — заниматься местной повесткой, добавил самовыдвиженец.

- Одно могу сказать точно — я в оппозиции к нынешней власти, выступаю за обеспечение государством гражданских свобод и против политических репрессий. При этом я всегда помню, что это муниципальные выборы, поэтому планирую заниматься исключительно местной повесткой, - сказал Кавиев.

Напомним, дополнительные выборы в 17 муниципалитетах назначили 1 июля. Всего на голосовании будут "разыграны" 38 мандатов. Партии заявили, что намерены принять участие в довыборах. Позже "Новые люди" сообщили, что могут не выставить никого на голосовании.

София Саттарова