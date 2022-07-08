"Новые люди" рассматривают лишь одного кандидата на довыборы в Петербурге

На дополнительных муниципальных выборах в Петербурге не будет множества кандидатов от "Новых людей", сообщила ЗАКС.Ру глава городского отделения Ксения Горячева 8 июля. По ее словам, партия не хочет проводить отбор кандидатов "впопыхах".

Горячева рассказала, что в партии привыкли серьезно относиться к поиску кандидатов, которые будут представлять объединение на голосовании, а определить достойного претендента за такой короткий срок затруднительно.

- Хотим сделать качественно и красиво, - добавила парламентарий.

Глава реготделения отметила, что в партии рассматривают возможность выдвинуть только одного человека в МО "город Пушкин". Им может стать помощник депутата ЗакСа Илья Лещев, о котором ЗАКС.Ру рассказывал ранее.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Петербурге пройдут дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. Всего вакантно 38 мандатов. Голосование пройдет 11 сентября. Многие представители политических объединений были удивлены таким внезапным решением Территориальных избиркомов. В начале недели лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Дмитрий Павлов говорил, что партия намерена выдвинуть своих кандидатов.

Константин Леньков