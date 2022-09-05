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Выборы - 2022

Муниципал 12:54

Депутат МО "Ульянка" снял свою кандидатуру в штаб по реновации

фото ЗакС политика Депутат МО "Ульянка" снял свою кандидатуру в штаб по реновации

Депутат муниципального образования "Ульянка" Роман Аксенкин сообщил ЗАКС.Ру, что решил не участвовать в работе общественного штаба по комплексному развитию территорий при Законодательном собрании города. По его словам, он отозвал свою кандидатуру еще 1 сентября.

Сейчас в списке претендентов на место в штабе Роман Аксенкин не указан. Его карточка как кандидата недоступна: "Страница не найдена" — уведомляет сайт.

Аксенкин заявил ЗАКС.Ру, что отказаться от участия в голосовании решил в пользу Натальи Родкевич и Екатерины Гусевой. Они собирали подписи под обращением прокурору города Виктору Мельнику с просьбой опротестовать закон о КРТ и требовать его отмены.

- Я увидел настроения людей… Смысл оттягивать голоса, заниматься ерундой, когда можно плодотворно работать, - сказал Аксенкин. 

В списке кандидатов остались его коллеги по муниципалитету — Алексей Аксенкин (КПРФ) и Павел Кондрашов (Партия Роста). Об остальных претендентах — в материале ЗАКС.Ру. 

 

София Саттарова


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