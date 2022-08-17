Линченко пришлось отвечать на вопросы мундепа Сафонова о КРТ вместо Беглова

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ответил на 30 вопросов муниципального депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова, посвященных закону о комплексном развитии территорий. Изначально муниципал обращался к губернатору Александру Беглову. Ответ из Смольного Сафонов опубликовал у себя в социальных сетях 17 августа. Разъяснениями от чиновников он остался недоволен.

В частности, в середине июля депутат Сафонов интересовался, будут ли проводиться при проектировании новых жилых кварталов архитектурные конкурсы и другие мероприятия, на которых проектировщики смогут предложить свои варианты развития города. В Смольном ответили, что такой возможности не предусмотрено.

- То есть это будут делать только чиновники и застройщики. Никакого градсовета там близко не будет. Просто какой-то театр абсурда. Обескураживает полностью. Подготовили и приняли закон, который вообще никакие разумные городские интересы даже не предполагает, - рассказал Сафонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Ранее Сафонов предложил коллегам по совету поддержать его законодательную инициативу по отмене закона о комплексном развитии территорий. Так называемый закон о реновации был одобрен депутатами Заксобрания Петербурга в конце парламентского года. Согласно документу, панельные дома "хрущевки" могут быть снесены для строительства нового жилья. Некоторые петербуржцы на проект отреагировали негативно. Последний месяц инициативные жители города проводят собрания, на которых обсуждают, как можно избежать вынужденного переселения. Группа неравнодушных решила обратиться в суд с иском к главе города. Истцы уверены, что закон нарушает их права.

Константин Леньков