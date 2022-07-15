Мундеп Сафонов обратился к Беглову за пояснениями о "реновации"

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов 15 июля направил губернатору Петербурга Александру Беглову список вопросов о грядущей "реновации". Мундеп считает, что проект комплексного развития территорий в значительной степени затрагивает права петербуржцев, а подробности его реализации отсутствуют.

- Очень много людей, которые принципиально против реновации. Я считаю ,что это плохой способ решения проблем Петербурга. Конечно, если грамотно подходить к процессу, то это шанс избавить город от "мусорной архитектуры" <...> То, что нам предлагают в этом законе - я просто не понимаю. Складывается впечатление, что вместо старых хрущевок нам построят новые, только больше, - рассказал Сафонов ЗАКС.Ру.

По мнению Сафонова, одна из важнейших тем будущей "реновации" - архитектурные решения, которые будут использоваться при строительстве новых домов. Автор обращения отмечает, что при проектировании будущих микрорайонов необходимо проводить творческие архитектурные конкурсы и "настоящие" общественные слушания.

Всего депутат направил губернатору 30 вопросов. Среди них, например, вопрос о том, как будут возмещать жителям домов накопления по капитальному ремонту, будут ли городские власти покрывать затраты на переезд, а также метод определения компенсаций петербуржцам, которые будут вынуждены покинуть свои дома.

Сафонов интересуется, будет ли у жителей города возможность отказаться от компенсации взамен получения квартиры в новом доме. Кроме того, мундеп озаботился тем, кто и как собирается проводить планировку зеленых зон и коммуникаций.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Петербурга под конец парламентского года одобрили законопроект о комплексном развитии территорий. При этом некоторые депутаты уверены, что закон не проработан должным образом. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков