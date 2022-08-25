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Новости 25 августа, 23:11

Беглов назвал закон о реновации еще не принятым "проектом"

фото ЗакС политика Беглов назвал закон о реновации еще не принятым "проектом"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" высказался о законе о комплексном развитии территорий, сообщила пресс-служба городской администрации. По опубликованной информации, глава города назвал уже принятый документ только проектом закона:

"Он подчеркнул, что проект городского закона о комплексном развитии территорий, разработанный в соответствии с федеральным законодательством, сейчас находится в стадии обсуждения".

Позже на сайте администрации и в Telegram-канале с официальными новостями Смольного фразу исправили. Теперь там написано, что обсуждают подзаконные акты:

"Он подчеркнул, что сейчас идет обсуждение подзаконных актов к городскому закону о комплексном развитии территорий".

При этом, в эфире телеканала "78" Беглов все же назвал принятый и подписанный им самим закон "проектом", который только планируют согласовывать. Первым такую терминологию использовал ведущий Игорь Максименко:

- Закон только предложен для рассмотрения. Он еще не принят, но он уже вызвал такой скандал, что обойти его стороной никак невозможно. Скажите, пожалуйста, вы, как руководитель нашего города, что граждане получат в результате реновации и чего им бояться не надо?

- Прежде всего я хочу сказать, что закон обсуждается, и для этого проект и опубликован, чтобы его обсудить с горожанами, чтобы они высказали свои какие-то предложения, свои какие-то опасения, чтобы эти предложения были учтены, вынесены на общественное обсуждение, а потом он должен быть принят, - ответил Беглов.

Напомним, закон о КРТ или реновации Законодательное собрание Петербурга приняло 29 июня. Беглов подписал документ на следующий день - 30 июля. В законе сказано, что он вступает в силу через 10 дней после опубликования. 

На официальном интернет-портале правовой информации документ опубликован 14 июля. То есть он вступил в силу, как минимум, с середины лета 2022 года. Подробнее о законе - в материале ЗАКС.Ру. 

Закон вызвал массовое недовольство петербуржцев. Они стали проводить совместные собрания, собирать подписи против документа и подавать иски к Беглову.

София Саттарова / Скрин сайта администрации Петербурга - Telegram-канал Павла Швеца


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