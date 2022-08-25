В петербургский суд поступил еще один иск к Беглову от противников реновации

Горсуд Петербурга зарегистрировал иск от четырех жительниц, которые добиваются отмены закона о так называемом комплексном развитии территорий. Ответчиком авторы заявления указали губернатора Александра Беглова, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Похожий коллективный иск к Беглову, связанный с резонансным законом, уже поступал в Городской суд. В документе восемь заявителей. Предварительное заседание по делу назначили на 21 сентября.

Отметим, что бурно обсуждаемый закон о реновации, принятый в июне, предполагает возможность сноса хрущевок, которые не имеют статуса аварийных. Многочисленные жалобы граждан, опасающихся сноса своего жилья и не желающих переезжать, вызвали на этой неделе интерес главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил петербургским подчиненным разобраться в доводах тех, кто не согласен с правилами реновации в их нынешнем виде.