ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:22

В петербургский суд поступил еще один иск к Беглову от противников реновации

фото ЗакС политика В петербургский суд поступил еще один иск к Беглову от противников реновации

Горсуд Петербурга зарегистрировал иск от четырех жительниц, которые добиваются отмены закона о так называемом комплексном развитии территорий. Ответчиком авторы заявления указали губернатора Александра Беглова, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Похожий коллективный иск к Беглову, связанный с резонансным законом, уже поступал в Городской суд. В документе восемь заявителей. Предварительное заседание по делу назначили на 21 сентября.

Отметим, что бурно обсуждаемый закон о реновации, принятый в июне, предполагает возможность сноса хрущевок, которые не имеют статуса аварийных. Многочисленные жалобы граждан, опасающихся сноса своего жилья и не желающих переезжать, вызвали на этой неделе интерес главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил петербургским подчиненным разобраться в доводах тех, кто не согласен с правилами реновации в их нынешнем виде.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама