"Обеими руками за реновацию": Сергеева не стала голосом противников закона о КРТ

Совет МО "Финляндский округ" хотел попросить депутата ЗакСа Веру Сергееву повлиять на закон о комплексном развитии территорий, но передумал. На собрание пришли два десятка критиков закона. Оказалось, что депутат городского парламента от их округа одобряет реновацию. Теперь мундепы будут решать, как оформить законодательную инициативу, не беспокоя Сергееву.

Обращение об отмене закона о реновации от жителей Финляндского округа внес в повестку заседания местного совета депутат Виталий Суздалев. Группа граждан хотела, чтобы муниципалы выступили с соответствующей законодательной инициативой. Всего под заявлением подписалось 175 человек.

На собрание депутатов Финляндского округа 23 августа решили прийти противники реновации. Всего у здания муниципалитета собрались порядка 20 человек. За несколько минут до начала заседания к собравшимся вышел глава МО Игорь Кудинов. Он вежливо и с понимаем общался с жителями, пытаясь объяснить, что все пройти не смогут - зал слишком маленький. Чтобы компенсировать недовольство (некоторым пришлось отпроситься с работы, чтобы присутствовать лично), он предложил пообщаться после заседания. В зал смогли зайти около десяти человек.

К муниципальным депутатам, кроме обеспокоенных жителей, пришла член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Вера Сергеева и заместитель главы администрации Калининского района Наталья Янус. Парламентарий выступала в качестве защитника закона о КРТ. Янус - в качестве чиновника и квалифицированного юриста. Главный тезис обеих - пока ни один дом не включен в программу реновации, а новое жилье петербуржцам вот-вот понадобится.

- Конечно "за", и живу в хрущевке. Закон вызвал такой резонанс, но, скорее всего, его вызвали искусственно. Закон принят. Он в Госдуме принят. Мы привели его [региональный закон] в соответствие с действующим законодательством. Не более того. Что у нас происходит в Петербурге, Москве и России? Идет реновация. Она идет [в Петербурге] с 2009 года. Идет очень сложно. <...> На сегодня о комплексном развитии территории еще и слов нет. То, что мы к ней придем, город придет, вы придете - это обязательно. Потому что пройдет еще лет 15-20 и хрущевки потихонечку посыпятся, - рассказала Сергеева.

Представительница районной администрации напомнила, что комплексное развитие территорий и реновация - два абсолютно разных закона, которые не связаны между собой. По ее словам, сейчас в Калининском районе один квартал отдан под программу развития застроенных территорий, и там все проходит без проблем.

- Мы видим, как работают инвесторы, обиженных там нет. Там не будет в принципе обиженных. <...> Что касается нового закона. Субъект привел в соответствие с законом, градостроительным кодексом и жилищным кодексом. Идет замена понятий. На сегодняшний день вас вводят в заблуждение, когда говорят, если вы не проголосуете - встанете в программу. Это в законе не прописано, - отметила Янус.

На все замечания собравшихся жителей Сергеева методично повторяла аргументы про рамочный закон и соответствие с федеральным законом. Также парламентарий рассказала о искусственном, по ее мнению, недовольстве жителей. Единоросс высказалась и о поручении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить жалобы петербуржцев на закон о КРТ. Сергеева уверена, что это вызвано некими листовками.

- То, что в городе сейчас на контроле у [главы Следственного комитета Александра] Бастрыкина - это лишь потому, что в каждый почтовый ящик в хрущевках всех годов постройки попали такие листовки: "Вас расселяют". На сегодня ни один дом не попал в расселение, - считает депутат.

Депутаты и чиновники ранее неоднократно заявляли о провокациях со стороны некоторых заинтересованных лиц, которые ради получения политических очков сеют панику среди владельцев квартир в хрущевках.

- В начале выступления я говорила, что после войны строили временное жилье. Мы были рады. Мы с Тверской переехали на Металлистов. Нам повезло, в кирпичный дом, не хрущевку. Здесь я, шестилетняя росла и ходила в школу. Родители радовались. Газ ещё не провели, но свет был. Родители радовались. Вся Россия радовалась, что дома построили. <...> Дорогие друзья, то, что вспышка произошла - она произошла искусственно. Вас всех тут просто взбудоражили. Мы будем отстаивать интересы нашего жителя. Я как ленинградец обеими руками за. Реновация - она нужна России в целом и Петербургу в частности, - продолжала Сергеева.

При детальном обсуждении обращения жителей оказалось, что обеспокоенные граждане подавали другое заявление. Авторы письма хотели, чтобы мундепы обратились в городской парламент с законодательной инициативой об отмене закона. На заседании МО жителям представили другой проект решения. В нем мундепы планировали обратиться к Сергеевой, чтобы та с коллегами в Мариинском дворце внесла поправки к закону. Такие отличия спровоцировали волну недовольства у авторов письма.

По итогам часовых криков жителей и объяснений от Сергеевой, депутаты совета решили вовсе не голосовать по этому вопросу. Также под конец дискуссии решил выступить депутат Суздалев, который и инициировал обсуждение этой темы.

- Передали мне письмо со 175-ю подписями, где попросили выступить с законодательной инициативой о полной отмене закона. У нас был регламентный срок, в который я не успел. Да, это моя вина, но составить эти документы не простая задача. Это не делается в течение трех минут. Составить полный пакет документов, который устроил бы и юридическую службу, и наши комитеты я просто не успел, - признался Суздалев.

Депутат Суздалев пояснил ЗАКС.Ру, обращение к Сергеевой должно было стать временной мерой, пока полноценная инициатива проходит этапы согласования. Глава МО Кудинов тоже попытался объяснить гостям заседания, что решение совета направить законодательную инициативу - процесс долгий и сложный. Подойти к нему наскоком депутатам не удастся. Впрочем, к самой идее он относится без энтузиазма.

- Услышав жителей, я даже не хочу, наверное, ставить вопрос на голосование, где есть наше решение. Думаю, вы меня поддержите. Мы создадим рабочую группу соответственно. Со сложившейся ситуацией включим туда инициативную группу жителей и будем работать в данном направлении. Будем готовить законодательную инициативу о внесении изменений в закон, - пытался уладить ситуацию Кудинов.

После этого мундепы перешли к оставшейся повестке заседания. В этот день так и не было отправлено обращений ни к Заксобранию, ни к Сергеевой. Противники реновации не захотели, чтобы она их представляла.

- Мы не хотим обращаться к этому депутату. Она голосовала за этот закон. Зачем вы наши подписи отдаете Сергеевой? Я не хочу, чтобы этот депутат выступала от моего имени. Не надо нам Сергееву. Я за нее не голосовала. Я и за вас не голосовала, - обратилась одна из участниц инициативной группы к Кудинову.

Сергеева после заседания рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что в Общественном штабе по реновации при Законодательном собрании, который в скором времени определится с участниками, работа "закипит". Закон, по ее мнению, все же требует доработки.

Константин Леньков