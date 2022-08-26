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Новости 14:54

Беглов поручил разработать корректировки к федеральному закону о реновации

фото ЗакС политика Беглов поручил разработать корректировки к федеральному закону о реновации

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что поручил своим коллегам проработать с депутатским корпусом проект корректировки федерального законодательства о комплексном развитии территорий (реновации). Необходимо уточнить нормы регулирования правоотношений, заявил глава города.

"Большинство сообщений, которые приходят на мою страницу на эту тему, содержат просьбу постараться сделать процедуру голосования жильцов по вопросу вступления в программу максимально прозрачной. Она в основном регулируется федеральным законом, и на региональном уровне это подправить невозможно", - написал Беглов. 

Он считает, что необходимо четко прописать систему голосования: кто будет инициатором и как его будут проводить. Это сделает весь процесс прозрачным от начала до конца, уверен губернатор.

Также он назвал документ о КРТ принятым законом. Накануне в эфире телеканала "78" Беглов заявил, что пока это только проект закона, который еще не принят и обсуждается. Это же написали в новости на сайте администрации губернатора, но позже исправили ошибку. 

София Саттарова


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