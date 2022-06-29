ЗакС не одобрил практически все поправки оппозиционеров по закону о реновации

Законодательное собрание 29 июня рассмотрело во втором чтении законопроект о реновации, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Всего к документу подали 25 поправок, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский. В частности, фракции "Яблоко", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди" предложили выдавать новое жилье людям в том же районе или муниципальном образовании, где был их попавший под реновацию дом. Представитель губернатора, от чьего имени внесен проект закона, Константин Сухенко заявил, что это противоречит Жилищному кодексу России. Руководитель фракции эсеров Марина Шишкина возразила ему и уточнила, что другая статья кодекса предусматривает равнозначность обмена. Вступился за это предложение депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он заявил, что в федеральном законе сказано о предоставлении жилого помещения в том же городском округе, а следом идет пункт: нормативно-правовым актом субъекта могут быть предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это и есть гарантия получения жилья в том же районе, считает Вишневский. Однако, Сухенко настаивал на неодобрении поправок - большинство депутатов проголосовало против них.

Также ряд депутатов предложили рассчитывать компенсацию за попавшее под реновацию жилье не по кадастровой, а по рыночной стоимости. Сухенко и тут выступил против - поправку не приняли.

"Справедливая Россия" подала поправку о создании специальной комиссии, которая будет регулировать реновацию. Состав этой комиссии должен не менее чем на одну треть состоять из депутатов, пояснил член фракции эсеров Михаил Амосов. Сухенко заявил, что сейчас правительство против этой поправки, может в дальнейшем это решение будет принято. Отказался он поддержать и поправки о введении дополнительных критериев по выбору домов под реновацию. В частности, парламентарии хотели, чтобы попавшие в комплексное развитие дома были не только 1957-1970 годов постройки, но и были не менее чем на 70% изношены. Эти поправки представителей "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ большинством депутатов поддержаны не были.

Предлагали депутаты и увеличить срок на проведение общедомового собрания с 60 до 90 или 120 дней. Представитель губернатора сказал, что 120 дней - большой срок, надо уложиться в 90. Соответствующую поправку не от "Справедливой России" и "Новых людей", а от "Единой России" поддержал Сухенко и приняло большинство депутатов.

Парламент принял только две поправки "Справедливой России" о предоставлении очередникам право при переселении на предоставление внеочередного жилья и обязательном учитывании требований Генплана.

Напомним, законопроект определяет, что решение о комплексном развитии принимает орган исполнительной власти, которого выберет правительство города. Отнести к этой территории можно как аварийные дома, так и построенные с 1957 года по 1970 год по типовым проектам - "хрущевки" панельные", следует из проекта закона. В документе прописано, что собрание собственников по решению вопроса о реновации должно пройти в течение 60 дней с момента опубликования аналогичного желания правительства. Жильцам домов, которые будут сносить, должны предоставить новую недвижимость или выплатить деньги, уточняется в законопроекте. Подробнее о новой реновации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова