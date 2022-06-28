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Петербургские эсеры предложили поправки к законопроекту о реновации

фото ЗакС политика Петербургские эсеры предложили поправки к законопроекту о реновации

Фракция справедливороссов в петербургском парламенте предложила девять поправок к законопроекту о реновации, принятому на прошлой неделе в первом чтении.

Одна из поправок предполагает существование постоянной комиссии при Смольном, которая занималась бы судьбой сносимых и застраиваемых кварталов. Треть ее членов, по задумке эсеров, должны составлять депутаты ЗакСа. При этом депутата, избранного от округа, где проводится реновация, хотят наделить правом совещательного голоса.

Авторы поправок хотят, чтобы общая площадь нового жилья превышала площадь старого и чтобы оно находилось в том же районе. Наконец, справедливороссы предлагают уточнить критерии для домов, которые не признаны аварийными и при этом попадают в программу реновации. Таковыми, на их взгляд, должны считаться панельные дома 1957-1970 годов постройки, а также дома, в которых не рекомендуется проводить капитальный ремонт и в которых износ основных конструктивных элементов достигает 70%.

"Реновация необходима городу. Но она должна быть гуманной, с соблюдением интересов петербуржцев, с уважением к их обстоятельствам и потребностям. При рассмотрении законопроекта в первом чтении многие коллеги выразили опасение, что процесс выльется в механическое переселение петербуржцев из старого жилья в человейники", - считает вице-спикер Заксобрания, лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина.

Подробнее о петербургском законопроекте, посвященном реновации, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна 

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