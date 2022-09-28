Кто и как помогает ошибочно мобилизованным петербуржцам

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Общественные и политические организации открыли горячие линии и центры помощи людям, которым пришла повестка, но по озвученным критериям частичной мобилизации они не подходят для отправки на специальную военную операцию. Сколько людей уже обратились за помощью, какие вопросы их волнуют и как им помогают - в материале ЗАКС.Ру.

Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении 21 сентября обещал, что частичная мобилизация коснется только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Позже в ведомстве уточнили, что забирать из мирной жизни не планируют занятых постоянным уходом за членом семьи, имеющих четырех и более детей и ряд других категорий граждан.

Однако СМИ нередко сообщают об обратном. По информации разных изданий, военкоматы мобилизуют иногда и людей с плохим состоянием здоровья, не служивших в армии, многодетных отцов и прочих, формально не подходящих под названные Шойгу категории. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру обороны с просьбой отказаться от "палочного подхода" к мобилизации. С похожими заявлениями выступили и другие политические деятели. В частности, в Петербурге экс-депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова предложила губернатору Александру Беглову создать наблюдательную комиссию.

Ряд организаций занялись помощью тем, кто не подходит под озвученные критерии для мобилизации, но привлек внимание военкомов. Общероссийский народный фронт создал в разных городах России центры содействия таким гражданам. В пресс-службе петербургского отделения ОНФ рассказали ЗАКС.Ру, что с вечера 25 сентября к ним обратились более 150 человек. Это данные на вечер 27 сентября.

"Сами призывники и их обеспокоенные родственники (матери, жены, отцы) звонят по телефону, пишут по электронной почте и в социальных сетях. Мы получаем много эмоциональных сообщений. Петербуржцы не понимают, как будут жить дальше, что делать с ипотеками и кредитами при том, что кормильцев из семей мобилизуют", - сообщили в пресс-службе ОНФ.

Там же уточнили, что чаще всего петербуржцы просят проконсультировать по возрастным критериям отбора на мобилизацию, по вопросу призыва ранее не служивших, не имеющих боевого опыта. Поступили в ОНФ обращения и по вопросам брони для предприятий военно-промышленного комплекса, призыва ограниченно годных и годных к военной службе при плохом состоянии здоровья. Петербуржцы массово говорят о нарушениях в вопросе проведения медицинской комиссии, заявили в ОНФ Петербурга. Про работу Народного фронта по помощи мобилизованным напомнил на брифинге спикер Законодательного собрания и представитель "Единой России" Александр Бельский.

- Уже открыты горячие линии, поступают обращения в Общероссийский народный фронт. Здесь тоже нам надо оказывать содействие, помощь. Смотреть, как работают наши военкоматы, - сказал спикер.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Законодательном собрании Марина Шишкина сообщила на брифинге, что ей поступают обращения людей, "обеспокоенных своей личной судьбой". По ее словам, в основном пишут индивидуальные предприниматели и руководители компаний. Они переживают за свои организации, после их отбытия на фронт, уточнила Шишкина. Депутат добавила, что было одно обращение, когда люди просили за своего ошибочно мобилизованного знакомого. Но ситуация, по словам Шишкиной, разрешилась без ее вмешательства.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский рассказал журналистам на брифинге, что к нему уже поступило несколько обращений. Он уточнил, что уже работает по ним.

Партия "Новые люди" в своих аккаунтах в социальных сетях сообщила, что открыла службу депутатской поддержки для всех, кого пытаются мобилизовать незаконно. Депутат Государственной думы от партии Ксения Горячева рассказала ЗАКС.Ру, что ее команда работает с обращениями со всей России. Парламентарий уточнила, что они пока не подсчитали, из каких субъектов сколько пришло заявлений.

- Чаще всего это не нарушения в ходе призыва, а просто люди уточняют информацию. Есть паника: кто-то не подготовил нужные документы и уже начинает поднимать шум и гам, хотя просто нужно в военкомат принести нужные справки, - поделилась Горячева.

Она добавила, что ряд обращений получила и от петербуржцев. В частности, от тех, кого ошибочно мобилизовали, уточнила депутат.

Обращения поступают и уполномоченному по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. В пресс-службе ее аппарата сообщили ЗАКС.Ру, что к 14:40 28 сентября они получили 25 письменных обращений и 25 звонков. В основном родственники сообщают про заболевания и возраст мобилизованных, а два обращения поступили по невозможности реализовать конституционное право на альтернативную гражданскую службу, рассказали в пресс-службе омбудсмена. Там же уточнили, что юристы аппарата разбираются в ситуациях и проверяют, ошибки ли это или военкоматы действуют в рамках закона.

В пресс-службе ОНФ сообщили, что адресно работают с районными военкоматами. В частности, Народный фронт требует проведения медицинской комиссии в случаях, когда она необходима, уточнили в пресс-службе.

"Из проблемных решенных обращений – запросы от учащихся вузов, в которых они сообщают о невозможности получить справки об обучении на дневном отделении. Мы связались с руководителями учебных заведений, которые пояснили, что ввиду высокой загруженности справки не были выданы оперативно. Мы убедились в факте получения студентами справок, а также в том, что в военкоматах предоставили положенную отсрочку", - добавили в ОНФ.

Депутат Госдумы от "Новых людей" Горячева сообщила, что ее помощники консультируют всех обратившихся. При необходимости составляются бумаги от нее или руководителя фракции, добавила парламентарий.

- Мы отрабатываем сейчас обращения через чаты, через форму заявки. Мои помощники звонят, уточняют детали, консультируют, дают информацию, если чего-то не могут сразу прокомментировать, берут немного времени, возвращаются к юристам, с ними консультируются, возвращаются обратно к тем, кто обратился. Если вопрос требует моего вмешательства, то мы составляем депутатское обращение, направляем его в субъект, закрепляем это письмо звонком в субъектную администрацию. То есть говорим: вот такой-то такой-то, надо вернуть, такие-то нарушения, устраните, - рассказала депутат.

Горячева сообщила, что также при "горящих вопросах" используют правительственные телеграммы. Это партия организует через лидера фракции, пояснила парламентарий.

София Саттарова