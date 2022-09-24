"Палочный подход недопустим": Глава СПЧ призвал Шойгу проводить мобилизацию тщательнее

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев написал обращение к министру обороны Сергею Шойгу, в котором он указывает на недостатки в организации частичной мобилизации, объявленной президентом 21 сентября. В документе, опубликованном на сайте совещательного органа, в частности, говорится о случаях, "которые могут подрывать доверие народа". Общественник имеет в виду отправку в военную часть десятков многодетных отцов в Бурятии, а также мобилизацию пожилых людей без необходимых навыков, что имело место сразу в нескольких регионах: "палочный подход недопустим". Смущают Фадеева и другие аспекты начавшейся кампании.

"Вызывает недовольство и стиль работы – некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты. Что касается "брони": почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари?", - пишет глава СПЧ.

По мнению Фадеева, иммунитетом должны обладать только IT-специалисты, работающие с технологиями военного и двойного назначения и ответственные за критическую инфраструктуру.

Автор письма просит министерство принять во внимание перечисленные им проблемы и заняться их решением, чтобы не давать повод для распространения фейков.

фото: president-sovet.ru