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Новости 13:33

"Лига безопасного интернета" насчитала более 1,5 млн фейков о частичной мобилизации

фото ЗакС политика "Лига безопасного интернета" насчитала более 1,5 млн фейков о частичной мобилизации

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина представила свою статистику того, что государство считает фейками о частичной мобилизации, объявленной президентом в среду 21 сентября. В своем Telegram-канале общественница утверждает, что число подобных публикаций на сегодняшний день уже перевалило за 1,5 млн.

В качестве примера одного из фейков приводится суждение о том, что с 21 сентября власти якобы стали записывать и мониторить все звонки и сообщения граждан.

Отметим, что в день объявления частичной мобилизации Роскомнадзор выступил с предостережением в адрес всех россиян, пишущих на эту тему. Ведомство потребовало авторов публикаций опираться при их написании только на информацию, полученную от органов государственной власти. В противном случае СМИ и блогерам грозит блокировка материалов и привлечение к административной ответственности.

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте


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