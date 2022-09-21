РКН потребовал от пишущих про частичную мобилизацию опираться только на информацию от госорганов

Роскомнадзор выступил с заявлением, касающимся СМИ и иных информационных ресурсов, которые освещают "мобилизационные мероприятия". В публикациях на эту тему ведомство требует от авторов использовать только сведения, полученные от федеральных и региональных органов власти.

"Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность", - говорится в сообщении.

В противном случае ресурсам грозит незамедлительная блокировка материалов, а также привлечение к ответственности по статье 13.15 КоАП.

Напомним, что о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября.