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Новости 13:51

РКН потребовал от пишущих про частичную мобилизацию опираться только на информацию от госорганов

фото ЗакС политика РКН потребовал от пишущих про частичную мобилизацию опираться только на информацию от госорганов

Роскомнадзор выступил с заявлением, касающимся СМИ и иных информационных ресурсов, которые освещают "мобилизационные мероприятия". В публикациях на эту тему ведомство требует от авторов использовать только сведения, полученные от федеральных и региональных органов власти.

"Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность", - говорится в сообщении.

В противном случае ресурсам грозит незамедлительная блокировка материалов, а также привлечение к ответственности по статье 13.15 КоАП.

Напомним, что о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября.


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