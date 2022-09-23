Минобороны уточнило, какие именно IT-специалисты не будут мобилизованы

Российское Министерство обороны опубликовало список категорий тех специалистов в области информатизации и связи, кого решили не привлекать к мобилизационным мероприятиям, объявленным 21 сентября.

В числе освобожденных от участия в спецоперации оказались сотрудники аккредитованных организаций, которые обеспечивают функционирование информационной инфраструктуры и разрабатывают решения в этой области.

"Бронь" относится также к персоналу отечественных операторов связи, которые обеспечивают работу сооружений, средств и линий связи. Коснется она и организаций, занятых обеспечением стабильности национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Наконец, мобилизация не затронет и представителей некоторых медиапроектов: речь идет о гражданах, работающих в "системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, редакцией, издателем или вещателем зарегистрированного СМИ".

Накануне вечером в Генштабе заверили, что к участию в военной спецоперации не привлекут солдат-срочников.